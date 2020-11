Gwiazdor "Supernatural" otarł się o śmierć tuż po zakończeniu zdjęć do serialu [WIDEO]

Serial "Supernatural" powoli zmierza do finału. Jeden z gwiazdorów produkcji ostatnio zakończył swoją przygodę z tytułem. Okazuje się, że był o włos od śmierci. Tuż po zakończeniu pracy na planie doszło niemal do śmiertelnie niebezpiecznego wypadku. Misha Collins opowiedział o tym strasznym przeżyciu.

"Supernatural" - Misha Collins prawie zginął po zakończeniu zdjęć do serialu

"Supernatural" to produkcja fantasy z elementami horroru oparta na komiksie pod tym samym tytułem ukazująca się od 2005 roku na kanale The CW. Wraz z piętnastym sezonem nadchodzi jednak kres przygód braci Winchester.

Na kanale YouTube The CW Network pojawiło się poruszające nagranie, w którym Misha Collins wcielający się w postać Castiela zdradził nie tylko kulisy swoich ostatnich chwil na planie "Supernatural", ale opowiedział również o przerażającym wydarzeniu, do którego doszło chwilę po zakończeniu zdjęć do produkcji. Obsada i ekipa wyruszyli w nocny lot samolotowy na spotkanie z fanami na pobliskim konwencie. Mniej 10 minut po wystartowaniu, samolot zaczął wydawać dziwne dźwięki.

Collins zauważył, że jeden z silników maszyny eksplodował. Pasażerowie usłyszeli przeraźliwe dźwięki poskręcanego metalu. Na szczęście piloci w porę zareagowali i postanowili zawrócić. Samolot wylądował awaryjnie na lotnisku w Vancouver, gdzie czekało sześć ambulansów. Na szczęście nie były potrzebne.

Pasażerowie byli przerażeni i po wylądowaniu od razu skontaktowali się ze swoimi najbliższymi. Collins wspomniał, że podczas kręcenia jego ostatniej sceny było bardzo dużo emocji. Aktorzy i ekipa płakali ze wzruszenia. W tym stanie wsiedli do samolotu, którego awaria spowodowała odmienne stany emocjonalne. Ten dzień zostanie więc zapamiętany na długo.

"Supernatural" - kiedy finał serialu?

W kończącym się serialu oprócz Collinsa występują Jared Padalecki, Jensen Ackles i Alexander Calvert. Niebawem zobaczymy ich po raz ostatni w wieloletnich kreacjach. ostatni odcinek "Supernatural" zostanie wyemitowany na The CW 19 listopada 2020 roku. Twórcy przygotowali dla fanów "Supernatural: The Long Road Home" - specjalny odcinek, w którym zaprezentowano wywiady z twórcami i gwiazdami serialu.

