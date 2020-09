Jensen Ackles od 2005 roku wciela się w Deana Winchestera - łowcę potworów lubującego się w muzyce rockowej i starych amerykańskich brykach. Jego oczkiem w głowie jest czarny Chevrolet Impala z 1967 roku - samochód, który odziedziczył po ojcu. Impala stanowi nie tylko kultowy już symbol serialu "Supernatural", jest też niemalże pełnoprawną postacią, którą fani darzą wielkim uwielbieniem. Jak się okazuje, więź między Deanem, a czarną pięknością trwać będzie nadal. W pewnym sensie.

"Supernatural" - Jensen Ackles odjedzie do domu Impalą

W rozmowie z Digital Spy Jensen Ackles wyznał, że ostrzył sobie zęby na Impalę już od wielu lat. Zgodnie z jego słowami, dosłownie błagał twórców i właścicieli wytwórni, by pozwolili mu zabrać Impalę po zakończeniu zdjęć do serialu. Ostatecznie się udało. Musimy przyznać, że to doprawdy wspaniała pamiątka po 15 latach pracy nad produkcją.

" Jeśli chodzi o zabranie czegoś podczas ostatniego dnia, stanowczo wezmę coś, co miałem na oku od pierwszego dnia na planie "Supernatural". Ale spokojnie, nie będę kradł. Dostałem pozwolenie. [...] Błagałem, błagałem i dopraszałem się przez lata i w tym roku dopiąłem swego. Pozwolą mi odjechać do domu Impalą. "

Wieloletnia przygoda z "Supernatural" już wkrótce dobiegnie końca. 8 października zadebiutuje 7 ostatnich epizodów. Finałowy odcinek, wieńczący historię braci Winchester i ich pięknego samochodu, ukaże się 19 listopada 2020 roku.