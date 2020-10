Gwiazdor "The Mandalorian" narratorem meczu futbolu. Zobaczcie klimatyczne wideo

Co jak co, ale Disney potrafi w marketing. Jako właściciele sportowej stacji ESPN, szefowie firmy mogą sobie pozwolić na puszczanie reklam swoich własnych produkcji w trakcie największych imprez sportowych w USA, czyli poniedziałkowych meczów NFL. W zeszłym tygodniu pokazali specjalny telewizyjny zwiastun 2. sezonu "The Mandalorian", a teraz przygotowali intro meczu inspirowane serialem, którego narratorem był Giancarlo Esposito.

The Mandalorian - zobaczcie intro meczu NFL inspirowane serialem

Aktor wciela się w głównego antagonistę (?) serii, czyli Moffa Gideona, który chce za wszelką cenę stać się właścicielem Baby Yody. Jego motywy nie są do końca jasne, a sam Gideon nie zdradził jeszcze swojego złowieszczego planu. Esposito ma jednak spore doświadczenie w graniu świetnych złoczyńców (jako chociażby Gus Fring w "Breaking Bad"), więc możemy być pewni, że nie zawiedzie nas w roli imperialnego urzędnika.

Zresztą Esposito miał okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami w specjalnym przedmeczowym intro, które inspirowane było serialem "The Mandalorian". Chicago Bears podejmowali u siebie Los Angeles Rams (ostatecznie LA wygrało 24-10) podczas Monday Night Football, a spotkanie na szczycie NFL zapowiadane było właśnie wideo z Giancarlo Esposito w roli narratora.

Ten porównywał futbol do bycia łowcą nagród, zaznaczając, jak ważne jest przygotowanie, odpowiedni sprzęt, czy zrozumienie się ze swoimi współpracownikami. Nie można jednak tylko wyglądać jak najlepszy - trzeba być najlepszym. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka z "The Mandalorian", a także przebitki z serialu. Całość wypadła naprawdę zgrabnie i zobaczyć ją możecie poniżej:

Dla marketingowców Disneya mamy tylko jeden prosty komunikat: This is the way.

Nowy sezon "The Mandalorian" ma zadebiutować już 30 października 2020 roku. Nowe odcinki będą pojawiały się na Disney+ co tydzień.