Gwiazdor musicali Anthony Ramos dołączył do obsady nowego serialu Marvela "Ironheart"

Ironheart - do obsady dołączył gwiazdor musicali Anthony Ramos

W planach Marvel Studios jest serial poświęcony Riri Williams znanej lepiej czytelnikom Marvel Comics jako Ironheart. Po śmierci Iron Mana w "Avengers: Endgame" fani przewidywali, że bohaterka wkrótce pojawi się na dużym bądź małym ekranie. Optował za tym sam Robert Downey Jr., który wcielał się w Tony'ego Starka. W tytułową rolę wcieli się Dominique Thorne, która może zadebiutować w MCU w filmie "Black Panther: Wakanda Forever".

Jak podaje Deadline, do obsady dołączył teraz Anthony Ramos, gwiazdor musicali "In The Heights" (film), "Hamilton" (Broadway) oraz nadchodzącego filmu o Transformers. Według portalu, aktor ma się wcielić w tajemniczą postać, która będzie przypominała Kanga Zdobywcę w serialu "Loki" - najpierw pojawi się gościnnie, a następnie będziemy go oglądali w wielu przyszłych projektach. Marvel nie skomentował tych wieści.

Chinaka Hodge została wybrana główną scenarzystką projektu (chociaż nie została nazwana showrunnerką). Data premiery serialu "Ironheart" nie została na razie zdradzona, a tak jak wspomnieliśmy, sama Riri Williams ma zadebiutować w listopadzie w "Black Pantherze 2".

Riri Williams to stosunkowo młoda postać w uniwersum Marvela. Zadebiutowała w 2016 roku. Jej twórcami byli Brian Michael Bendis i Mike Deodato. Ironheart to 15-letnia, genialna wynalazczyni, która dostała się na MIT. W związku ze swoimi ponadprzeciętnymi umiejętnościami była w stanie odtworzyć w zbroję Iron Mana i zastąpić go, kiedy ten był wyłączony ze służby.

Ironheart później została członkinią nowego wcielenia grupy Champions - drużyny złożonej z młodych herosów - Ms. Marvel (która również dostanie serial na Disney+), Spider-Mana (Milesa Moralesa), Novy i córki Visiona - Viv Vision. Niewykluczone, że w przyszłości powstanie serial lub film o Champions. Istnieje też możliwość, że Marvel Studios tworzy grunt pod nową filmową serię opowiadającą o Young Avengers.

Premiera "Ironheart" odbędzie się najwcześniej w 2023 roku. Anthony'ego Ramosa zobaczymy natomiast w m.in. filmie "Transformers: Rise of the Beasts", który zadebiutuje 9 czerwca 2023 roku.