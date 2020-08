Gwiazdor serii "X-Men" w 2. sezonie "The Boys"! Co wiemy o jego postaci?

Shawn Ashmore to osoba dobrze znana fanom X-Menów. Na przestrzeni lat aktor wielokrotnie wcielił się w postać Icemana. Teraz zobaczymy go w drugiej odsłonie serialu "The Boys". Tym razem jednak władał będzie nie lodem, a ogniem.

"The Boys" - Shawn Ashmore w obsadzie 2. sezonu

Lamplighter to jeden z oryginalnych członków Siódemki, który odszedł jednak przed rozpoczęciem wydarzeń z serialu. To właśnie dzięki jego rezygnacji, w szeregi ekipy wstąpić mogła Starlight. Teraz przyjdzie nam poznać bohatera, o którym dotąd jedynie słyszeliśmy.

Ogłoszono, że Shawn Ashmore wcieli się w Lamplightera w 2. sezonie serialu. Producenci zapewniają, że jego powrót sprawi, że stare rany zostaną rozdrapane na nowo. Jeśli dodamy do tego fakt, iż za pomocą swoich nadnaturalnych zdolności Lamplighter zabił niegdyś członków własnej rodziny, możemy się raczej spodziewać, że nie będzie to postać do końca pozytywna.

W rolach głównych powrócą Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Karen Fukuhara oraz Tomer Kapon. Oprócz Ashmore'a do obsady dołączyli między innymi Aya Cash i Patton Oswalt. Pierwsze trzy odcinki 2. sezonu "The Boys" zadebiutują już 4 września 2020 roku. Następne ukazywać się będą w każdy piątek.