Gwiazdy "Batmana" i "Gry o tron" dołączyły do obsady "He-Mana". Jakie postacie zagrają?

Nie ma chyba postaci lepiej charakteryzującej lata 80. niż He-Man. Seria "Masters of the Universe" nadal ma wiernych fanów na całym świecie, ale do tej pory nie dostała żadnej spektakularnej kontynuacji. Na pomoc spieszy Kevin Smith, który wskrzesi animację serialem anime "Masters of the Universe: Revelation". Twórcy produkcji potwierdzili członków obsady nowych przygód He-Mana.

"Masters of the Universe: Revelation" - obsada serialu o He-Manie

Produkcją nadchodzącej kontynuacji opowieści o Eternii i jej mieszkańcach zajmie się Netflix. Platforma ma w swojej bibliotece nową wersję spin-offu "He-Mana" pod tytułem "She-Ra i księżniczki mocy". Prawdopodobnie wyprodukuje też rodzący się w bólach aktorski film na podstawie "Masters of the Universe". Zanim jednak to się stanie, zobaczymy serial "Masters of the Universe: Revelation", w którym usłyszymy gwiazdy wielkiego formatu. Twórcy zaprezentowali obsadę serialu.

Największym zaskoczeniem jest angaż dwóch aktorów, którzy występowali w kultowym serialu animowanym "Batman". Mowa o znanym z "Gwiezdnych Wojen" Marku Hamillu, który użyczał głosu Jokerowi oraz Kevinie Conroyu, wcielającym się w Mrocznego Rycerza. Hamill zagra samego Szkieletora, natomiast Conroy zostanie Wodnikiem.

To jednak nie koniec dużych nazwisk. Na liście płac pojawi się również znana z roli Cersei Lannister z "Gry o tron" Lena Headey, której głosem przemówi Wiedźma. W serialu usłyszymy również Sarah Michelle Gellar z serialu "Buffy: Postrach wampirów", wcielającą się w Teelę. W pozostałych rolach wystąpią:

Jak widać, obsada naprawdę robi wrażenie. Nawet na samym twórcy serialu. Smith skomentował wybór aktorów, a którymi będzie wspópracował w oficjalnym oświadczeniu na ten temat.

" Nie mogę uwierzyć, że będę miał do czynienia z taką listą talentów! Niesamowita, naładowana gwiazdami obsada Roba Davida z Mattel i Teda Biaselliego z Netfliksa [producenci serialu - przyp. red] połączy siły w naszym serialu "Władcy wszechświata" i pozwoli każdemu fanowi He-Mana podchodzić do tej kreskówki poważnie, składając hołd legendarnemu światu Eternii dzięki talentom z najwyższej półki. Chris, Sarah, Mark, Lena i reszta niesamowitych aktorów i aktorek grających tak znakomicie i z pełną powagą w serialu, w którym pojawia się wielki zielony tygrys! Z tymi niesamowitymi artystami stojącymi za naszymi postaciami, bardzo łatwo zanurzycie się w epickiej operze mydlanej sci-fi ze świata magii i miecza! "

Twórcy zaprezentowali też oficjalny opis fabuły serialu "Masters of the Universe: Revelation".

" Radykalny powrót do Eternii - "Revelation" to bezpośredni sequel serii z klasycznego okresu "Władców wszechświata". W serialu pojawią się He-Man, Orko, Kiciuś i Zbrojny Rycerz. Historia skupi się na heroicznych wojownikach, którzy strzegą Zamku Posępnego Czerepu przed Szkieletorem, Wiedźmą, Bestią i pokaźnymi legionami z Wężowej Góry! Po potężnej finałowej potyczce Eternia została na zawsze naznaczona. Tylko o Teeli zależy, czy rozwiąże zagadkę zaginięcia Miecza Mocy w wyścigu z czasem, w którym stawką jest kres uniwersum! Jej podróż odkryje w końcu sekrety Posępnego Czerepu. Na tę niesamowitą sagę "He-Mana i władców wszechświata" fani czekali 35 lat! "

Zapowiada się więc nie lada gratka dla wszystkich osób, które w dzieciństwie śledziły losy He-Mana.

"Masters of the Universe: Revelation" - kiedy premiera?

Smith będzie pełnił rolę producenta i showrunnera serialu. Na razie nie wiadomo kiedy nowe przygody He-Mana i jego przyjaciół trafią na Netflix.

