Gwiazdy "Domu z papieru" odpowiadają na pytania fanów z całego świata. Jakie ciekawostki zdradzili?

Choć premiera 4. sezonu "Domu z papieru" już dawno za nami, platforma Netflix nie przestaje promować jednego ze swoich najpopularniejszych seriali. W sieci ukazało się właśnie niespełna 30-minutowe wideo, w którym serialowe gwiazdy odpowiadają na pytania fanów. Jakie ciekawostki zdradzili?

Gwiazdy "Domu z papieru" odpowiadają na pytania fanów z całego świata

Na ile są podobno do odgrywanych przez siebie postaci? Skąd czerpią inspirację? Gdyby sami mogli wybrać pseudonimy swoich bohaterów, na jakie miasta by postawili? Czy w prawdziwym życiu również podjęliby się skoku na Mennicę pod czujnym okiem Profesora? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli między innymi Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Darko Peric (Helsinki), Esther Acebo (Sztokholm) i Hovik Keuchkerian (Bogota).

"Dom z papieru" - będzie 5. sezon?

Choć oficjalnie nie ogłoszono przedłużenia "Domu z papieru" o kolejny sezon, powstanie 5. serii można uznać raczej za pewne. Finał najnowszego sezonu jasno zasugerował, że to jeszcze nie koniec naszej szalonej przygody z ekipą Profesora, a sam serial cieszy się taką popularnością, że powstanie kontynuacji wydaje się logicznym rozwiązaniem. Co więcej, już jakiś czas temu informowaliśmy was o rewelacjach, które opublikował na swoich łamach hiszpański serwis FormulaTV. Według ich (nieoficjalnych) doniesień, powstanie nie tylko 5., ale również 6. sezon "Domu z papieru". Ile w tym prawdy? Przekonamy się z czasem.