Gwiazdy "Punishera" i "Zniewolonego" w obsadzie serialowego "Milczenia owiec"! W kogo się wcielą?

Nie tak dawno informowaliśmy was, że serialowy sequel "Milczenia owiec" znalazł swoją Clarice Starling. Teraz bohaterka zyskała dwóch partnerów - szeregi obsady zasiliła dwójka nowych aktorów. Kogo zagrają gwiazdy "Punishera" i "Zniewolonego"?

"Milczenie owiec" - nowe gwiazdy w obsadzie serialowego sequela

Serial nosi tytuł "Clarice", a jego akcja rozgrywać się będzie 12 miesięcy po wydarzeniach ukazanych w kultowym "Milczeniu owiec". Tytułowej bohaterce przyjdzie zmierzyć się nie tylko z seryjnymi mordercami, ale i politycznymi intrygami, którymi przesiąknięty jest Waszyngton. Do obsady produkcji dołączyli właśnie Lucca De Oliveira ("Punisher") i Devyn A. Tyler ("Zniewoliny", "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona").

Lucca De Oliveira wcieli się w Tomasa Esquivela - agenta FBI i byłego snajpera z operacji Pustynna Burza. Esquivela nie obdarzy głównej bohaterki zaufaniem, zmuszony będzie jednak z nią współpracować. Devyn A. Tyler poznamy zaś jako Ardelię Mapp - długoletnią przyjaciółkę Clarice, która zostaje zatrudniona na stanowisku asystentki Prokuratora Generalnego.

Powstanie serialu nie jest niestety niczym pewnym. Obecnie trwają przygotowania do nakręcenia odcinka pilotażowego i to od tego, jak zostanie on przyjęty, zależą losy produkcji.

