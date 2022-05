Gwiazdy "Różowych lat 70." Mila Kunis i Ashton Kutcher powrócą w "That 90s Show"

Mamy oficjalne info - główna obsada "Różowych lat 70." pojawi się w kontynuacji serialu o tytule "That 90s Show".

Obsada Różowych lat 70. powróci w kontynuacji serialu

"That 90s Show" to kontynuacja sitcomu "Różowe lata 70.", w którym zobaczymy perypetie bohaterów dwie dekady po zakończeniu oryginalnego serialu. Lata 90. są obecnie modne, a Netflix postanowił wykorzystać popularność oryginalnej produkcji i zaserwować nam nowy serial, osadzony w tym samym świecie.

W "That 90s Show" będziemy mogli oglądać perypetie córki Erica i Donny. Ta podczas wakacji wyjeżdża do swoich dziadków spędzonych w Point Place. Wraz z pierwszym ogłoszeniem powstania serialu, szefowie Netflixa poinformowali, że do swoich ról powrócą Debra Jo Rupp i Kurtwood Smith jako Kitty i Red Formanowie. Teraz dowiadujemy się, że także pozostali członkowie oryginalnego serialu zawitają na ekranie nowego show Netflixa.

Jak podaje Deadline, poza wspomnianymi gwiazdami w nowym serialu gościnnie będziemy mogli oglądać także: Tophera Grace’a (Eric), Laurę Prepon (Donna), Ashtona Kutchera (Kelso), Milę Kunis (Jackie) oraz Wilmera Valderramę (Fez). Postaci mają jednak powrócić w ramach "specjalnych występów gościnnych" i nie będą stałymi członkami obsady.

Portal podkreślił, że w obsadzie zabraknie jednak Danny’ego Mastersona (Hyde). Aktor jakiś czas został oskarżony o molestowanie seksualne.

Serial powstaje pod okiem twórców "Różowych lat 70.". Do duetu Bonnie i Terry'ego Turnerów dołączyła natomiast ich córka, Lindsey. Razem napisali scenariusze wszystkich 10 odcinków nowego serialu.

Na razie nie wiemy, kiedy serial "That 90s Show" może zadebiutować na Netflixie. Przypuszcza się, że najwcześniejszą datą jest przełom 2022 i 2023 roku, chociaż wiosna '23 zdaje się być znacznie bardziej prawdopodobnym momentem.