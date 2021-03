"Gwiezdne wojny" kontynuują ofensywę serialową. Zobaczcie zwiastun "The Bad Batch"

Tęsknicie za "Star Wars: Clone Wars"? Twórcy serialu powracają ze spin-offem "The Bad Batch", elitarnym oddziałem klonów, których poznaliśmy w ostatnim sezonie popularnej produkcji. Zobaczcie zwiastun.

Star Wars: The Bad Batch - zobaczcie zwiastun nowego serialu

Lucasfilm opublikował zwiastun nadchodzącego serialu "Star Wars: The Bad Batch", który zadebiutuje na Disney+. Dowiadujemy się z niego, że tytułowa grupa klonów będzie przeżywała przygody lata po wydarzeniach z trylogii prequeli "Star Wars". W serialu pojawią się też postaci znane z innych produkcji ze świata "Gwiezdnych wojen" - wśród nich Fennec Shard ("The Mandalorian"), a także kapitan Rex i Saw Gerrera ("Wojny klonów").

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun "The Bad Batch":

"Star Wars: The Bad Batch" opowiada o tytułowym elitarnym składzie klonów, którzy pojawili się pierwszy raz w finałowym sezonie "Wojen Klonów". Po upadku Republiki, żołnierze muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości, pełnej chaosu, przemocy i brutalności.

Każdy z członków składu jest specjalistą w swojej dziedzinie, a razem są praktycznie nie do zatrzymania.

Jednym z twórców "Star Wars: The Bad Batch" jest oczywiście Dave Filioni, współtwórca "Clone Wars" i "The Mandaloriana". Serial ma zadebiutować na Disney+ już 4 maja 2021 roku.