HBO GO - nowości na maj 2021. Wśród nich wszystkie części "Rocky'ego", a także "Mulan"

HBO GO - lista nowości na maj 2021

W maju nie zabraknie propozycji filmowych zarówno dla miłośników produkcji prosto z Hollywood, jak i kina europejskiego. Dla fanów legendarnego już w historii kina pięściarza Rocky’ego przygotowana została specjalna gratka – do serwisu HBO GO dodana zostanie seria filmów "Rocky" oraz "Creed", a także wyjątkowy dokument "Rocky: 40 lat legendy" przedstawiający kulisy powstania kultowych filmów i pracy, jaką włożył w nie Sylvester Stallone.

Fanów boksu na pewno ucieszy także jeszcze jeden film pozostający w tej tematyce - "Prawo dżungli". W produkcji tej Charlie Hunnam i Jack O'Connell wcielają się w role dwóch braci – pięściarza i jego managera, którzy po jednej z przegranych walk stają przed koniecznością spłacenia długu zaciągniętego u szefa miejscowego gangu.

Inną filmową premierą będzie musicalowa adaptacja przebojowego filmu z 1983 roku "Dziewczyna z doliny". Dwoje zakochanych w sobie ludzi, pochodzących z różnych środowisk, wbrew woli rodziców i przyjaciół, decyduje się w niej zawalczyć o swój związek. Kolejną nowością będzie widowiskowy film Disneya "Mulan" przedstawiający historię nieustraszonej młodej kobiety, która z miłości do swojej rodziny i kraju ryzykuje wszystkim co ma, aby stać się jednym z największych wojowników, jakiego widziały Chiny.

Swoje premiery w HBO GO będą mieć także dwa polskie filmy: "Letnie popołudnie", opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach, oraz "Interior" - historia dwojga nieznających się bohaterów, których ścieżki w końcu się krzyżują. W filmie tym w rolach głównych zobaczymy Piotra Żurawskiego i Magdalenę Popławską.

Na widzów, którzy lubią europejski punkt widzenia w maju w HBO GO czeka szereg filmów bardzo różnorodnych, pod wieloma względami, nie tylko kraju pochodzenia. Wśród nich będzie m. in historia trzech kobiet, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza faktem, że pracują w jednym miejscu i codziennie razem przekraczają francusko-belgijską granicę, aby do tej pracy dojechać - to w filmie "Pracujące dziewczyny". Historię jedenastoletniej dziewczynki, która musi zamieszkać ze swoją surową babcią w małym włoskim miasteczku, podczas gdy jej rodzice wyjeżdżają za pracą do Francji, opowie "Osamotniona".

Kolejną propozycją będzie "Siła przyzwyczajenia", obraz autorstwa siedmiu reżyserek i reżyserów, śledząca życie różnych kobiet i pokazująca rzeczywistość z ich punktu widzenia. Największy nacisk zostaje w niej położony na z pozoru niezauważalną przemoc, która spotyka bohaterki zarówno w życiu prywatnym, jak i w społecznym.

Hiszpańskie "Samotne wilki" to dramat więzienny w estetyce kina noir opowiadający o korupcji na najwyższych szczeblach władzy. "Czarna wdowa" natomiast przedstawia historię byłej narkotykowej baronowej, która wraca do Amsterdamu, aby zmierzyć się z niedokończonymi sprawami i raz na zawsze uratować swoją rodzinę przed konsekwencjami jej przestępczego życia.

Dla widzów, którzy lubią konwencję wieczornych programów typu talk show i mają ochotę na trochę śmiechu, przygotowana została premiera programu "Przerwa z Sam Jay". Jego gospodyni zajmie się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Poruszać będzie takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, celebryci, religia i wiele innych - każdy analizować będzie ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia.

Poniżej znajdziecie chronologiczną listę majowych premier na HBO GO:

1 maja

A Black Lady Sketch Show II, odc. 2

Rocky

Rocky II

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa

Creed: Narodziny legendy

Creed II

Rocky: 40 lat legendy

Chłodnia

Kręglogłowi

Moja młodsza siostra

Krew pelikana

2 maja

1982

Gambit budapeszteński

Prawo dżungli

3 maja

Nierealne, odc. 4

Mare z Easttown, odc. 3

Miasto na wzgórzu II, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 10

Dziewczyna z doświadczeniem, odc. 1-13 (cały sezon)

Dziewczyna z doświadczeniem II, odc. 1-14 (cały sezon)

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 1-2

Ucieczka z Alcatraz

Zimnicea

4 maja

Rodzice II, odc. 8

Batwoman II, odc. 12

5 maja

Mayans M.C. III, odc. 9

6 maja

Opowieść podręcznej IV, odc. 4

Kwas

7 maja

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 11

Młody Sheldon IV, odc. 17

Droga do szczęścia

Młodzi Tytani: Akcja! VI, odc. 1-25

Fungisy!, odc. 19-38

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera: Opowieść Zacka Snydera

Głęboka rana

Na planie, odc. 903

8 maja

A Black Lady Sketch Show II, odc. 3

Dziewczyna z doliny

Opieka zastępcza

9 maja

Bez pożegnania

Mulan

Samotne wilki

10 maja

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 3

Mare z Easttown, odc. 4

Nierealne, odc. 5

Miasto na wzgórzu II, odc. 7

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 11

Dania

Nie jesteśmy aniołami

11 maja

Zbrodnia stulecia, cz. 1

Rodzice II, odc. 9

Batwoman II, odc. 13

12 maja

Zbrodnia stulecia, cz. 2

Mayans M.C. III, odc. 10

13 maja

Opowieść podręcznej IV, odc. 5

Ojcze nasz

Letnie popołudnie

14 maja

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 12

Młody Sheldon IV, odc. 18

Alice i Lewis, odc. 1-28

Czarna wdowa

Na planie, odc. 904

15 maja

A Black Lady Sketch Show II, odc. 4

Siła przyzwyczajenia

16 maja

Axios IV, odc. 7

Osamotniona

Relikt

17 maja

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 4

Mare z Easttown, odc. 5

Nierealne, odc. 6

Miasto na wzgórzu II, odc. 8

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 12

18 maja

Rodzice II, odc. 10

All American III, odc. 12

Batwoman II, odc. 14

19 maja

Superman i Lois, odc. 6

20 maja

Opowieść podręcznej IV, odc. 6

Interior

21 maja

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 13

Świnka Peppa III, odc. 1-9

Świnka Peppa IV, odc. 1-9

Prawdziwe męstwo

Na planie, odc. 905

22 maja

Przerwa z Sam Jay, odc. 1

A Black Lady Sketch Show II, odc. 5

Woda dla słoni

Pracujące dziewczyny

23 maja

Axios IV, odc. 8

Na świat

24 maja

Czarny poniedziałek III, odc. 1

Terapia IV, odc. 1-2

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 5

Mare z Easttown, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 13

25 maja

Terapia IV, odc. 3-4

All American III, odc. 13

26 maja

Superman i Lois, odc. 7

27 maja

Opowieść podręcznej IV, odc. 7

28 maja

CoComelon, odc. 1-20

Masza i niedźwiedź III, odc. 1-26

To nie jest kraj dla starych ludzi

Na planie, odc. 906

29 maja

Przerwa z Sam Jay, odc. 2

A Black Lady Sketch Show II, odc. 6

Australia

Ja, Irena i Ja

Wyspa kłamstw

30 maja

Axios IV, odc. 9

Oslo

Pająki z papieru

Podjazdy

31 maja