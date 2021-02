Marzec w HBO GO przyniesie zarówno dużo nowości, jak i kultowych tytułów, do których zawsze warto wracać. Szczególnie zadowoleni będą fani Tolkiena i DC, ale miłośnicy klasyki i dokumentów oraz młodzi widzowie także znajdą coś dla siebie.

Najważniejsze nowości na HBO GO w marcu 2021

HBO GO w marcu 2021 uśmiecha się przede wszystkim do fanów Tolkiena i DC. Na platformie pojawią się wszystkie części "Hobbita" w reżyserskich wersjach oraz trylogia "Władca Pierścieni", a także nowa wersja "Ligii Sprawiedliwości" stworzona przez Zacka Snydera oraz najświeższe odcinki serialu o Supermanie i Lois. Zadowoleni powinni być także fani dokumentów, bo tych w marcu będzie dość sporo. Na HBO GO pojawią się m.in. dalsze odcinki "Allen kontra Farrow", film dokumentalny o autorce "Opowieści podręcznej" - "Margaret Atwood. Słowo to siła" oraz węgierski film "Dwie matki" o trudnościach, jakie na Węgrzech spotykają pary jednopłciowe. Jeśli chodzi zaś o produkcje adresowane do młodzieży, w marcu 2021 warto szczególnie zwrócić uwagę na "Pokolenie" zrealizowane przez nastoletnią Zeldę Barnz.

Oglądaj

HBO GO: pełna lista nowości na marzec 2021

Poniżej prezentujemy pełną listę nowości, jakie pojawią się w marcu 2021 na platformie HBO GO, w porządku chronologicznym:

1 marca

Allen kontra Farrow, odc. 2

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 3

Hobbit: Niezwykła podróż

Hobbit: Niezwykła podróż (wersja rozszerzona)

Hobbit: Pustkowie Smauga

Hobbit: Pustkowie Smauga (wersja rozszerzona)

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (wersja rozszerzona)

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Dwie wieże

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Ojciec chrzestny

Ojciec chrzestny 2

Ojciec chrzestny 3

Dni mojej chwały

Pod Mocnym Aniołem

Margaret Atwood. Słowo to siła

EM i On

2 marca

Batwoman II, odc. 6

All American III, odc. 7

3 marca

Superman i Lois, odc. 2

4 marca

Snowfall IV, odc. 3

5 marca

Młody Sheldon IV, odc. 10

Nicky, Ricky, Dicky i Dawn III, odc. 1-24

Królewska Straż, odc. 14-26

Cicha impreza

Na planie, odc. 894

6 marca

Diabeł ubiera się u Prady

Monica i przyjaciele

7 marca

Axios IV, odc. 5

Siedmiu wspaniałych

Okno na morze

8 marca

Allen kontra Farrow, odc. 3

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 4

Gen D: Ku światłu przez mrok

Cicha wojna

Małe Hanoi

9 marca

All American III, odc. 8

10 marca

Superman i Lois, odc. 3

Covid: nowojorska kronika

11 marca

Pokolenie, odc. 1-3

Snowfall IV, odc. 4

Dwie matki

12 marca

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 6

Młody Sheldon IV, odc. 11

Leniuchowo IV, odc. 1-13

Top Wing: Ptasia Akademia, odc. 1-26

Na planie, odc. 895

13 marca

Królestwo niebieskie

Póki trwa wojna

14 marca

Axios IV, odc. 6

Diablada

Ogień

15 marca

Allen kontra Farrow, odc. 4

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 5

Fantastyczne

Rozterki Jiříego Lásky

Romskie gliny

16 marca

Batwoman II, odc. 7

17 marca

Mayans M.C. III, odc. 1-2

Superman i Lois, odc. 4

18 marca

Pokolenie, odc. 4-5

Snowfall IV, odc. 5

Liga Sprawiedliwości (2017)

Ligii Sprawiedliwości Zacka Snydera (wersje z dubbingiem lub lektorem)

19 marca

Pora na przygodę: Odległe krainy, odc. 1

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 7

Na planie, odc. 896

20 marca

Ben 10 II, odc. 1-40

Agenciaki

Tylko zwierzęta nie błądzą

Wierzba

21 marca

Każdego dnia

Na skraju świata

22 marca

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 6

Projekt 17, odc. 1-2

Biały miecz

Ci, którym się udało

Cudowni gladiatorzy

Młodzi, do dzieła!

Rozmowa

Sala widzeń

VII. Nie kradnij

23 marca

Rodzice II, odc. 1-2

Batwoman II, odc. 8

Ciche dziedzictwo

24 marca

Mayans M.C. III, odc. 3

Superman i Lois, odc. 5

25 marca

Mayans M.C. III, odc. 3

Superman i Lois, odc. 5

Dzień, w którym zamarł sport

26 marca

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 8

Agent Binky: Pets of Universe, odc. 25-52

Zestresowany naród

Na planie, odc. 897

27 marca

Droga powrotna

Dziewczynka z Parku Igieł

28 marca

Syn

Oszustki

29 marca

Miasto na wzgórzu II, odc. 1

Projekt 17, odc. 3-4

Serce świata

Zagraj to jeszcze raz, Sam

30 marca

Batwoman II, odc. 9

Rodzice II, odc. 3

31 marca