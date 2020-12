HBO GO podsumowało rok 2020. Jakie filmy i seriale oglądaliśmy najchętniej?

HBO GO - najpopularniejsze filmy i seriale 2020 roku

Kończący się powoli rok 2020 obfitował w HBO GO w nowości z wielu różnych gatunków filmowych. Z danych udostępnionych przez platformę, najpopularniejszą produkcją na przestrzeni stycznia-listopada 2020 roku była "Wataha". Nagrodzona m.in. Orłem w kategorii najlepszy serial fabularny za trzeci sezon w reżyserii Kasi Adamik i Olgi Chajdas, zajęła pierwsze miejsce w rankingu.

Na drugiej pozycji znalazł się nominowany do Emmy oraz Złotych Globów serial HBO "Westworld", czyli mroczna odyseja o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu, a trzecie miejsce zajęła ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga "Outsider". Tak prezentuje się cała lista.

TOP 10 oglądalności HBO GO w Polsce w 2020 roku – serial

Wataha Westworld Outsider Wychowane przez wilki Czarnobyl Gra o tron Od nowa Nowy papież Ślepnąc od świateł Zero Zero Zero

A jak to wyglądało z filmami? Tutaj triumfy święcił Tarantino, "Aquaman" i "Narodziny gwiazdy" - to właśnie te produkcje zdobyły tegoroczne podium na HBO GO. Tak prezentuje się natomiast lista w całości:

TOP 10 oglądalności HBO GO w Polsce w 2020 roku – filmy