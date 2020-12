HBO GO w grudniu: kolekcja filmów o Jamesie Bondzie, serial "Cztery wesela i pogrzeb", "Na noże" oraz inne nowości

Nowy miesiąc to nowe filmy i seriale na HBO GO. W grudniowej ofercie pojawiły się propozycje, które idealnie nadają się na świąteczny czas, a także na wieczorne i weekendowe maratony. Nie zabraknie kina akcji, komedii, produkcji obyczajowych oraz poruszających dokumentów.

HBO GO nowości na grudzień - James Bond, "Na noże" oraz nowe "Cztery wesela i pogrzeb"

Jak co miesiąc platforma HBO GO przygotowała nowe propozycje, które od 1 grudnia 2020 roku trafiły do bazy serwisu. W ofercie zobaczy między innymi dwa seriale odpowiadające o relacjach międzyludzkich - "Normalni ludzie" oraz serialowa komedia romantyczna, nawiązująca do hitu filmowego z lat 90., "Cztery wesela i pogrzeb". Inną serialową nowością miesiąca jest też kolejny sezon serialu kryminalnego "Gwiazda szeryfa" z Timem Rothem w roli głównej. Zobaczymy też odcinek specjalny "Euforii", w którym gra utalentowana Zendaya.

Filmowy grudzień w HBO GO upłynie przede wszystkm pod znakiem Jamesa Bonda. Do serwisu zostanie dodana kolekcja wszystkich filmów o agencie 007, dzięki czemu jego fani będą mogli wrócić do każdego tytułu i każdej kreacji bondowskiej. Zarówno do tych starszych filmów, w których w Bonda wcielał się Sean Connery czy Roger Moore, jak i tych nowszych z Piercem Brosnanem czy Danielem Craigiem.

To jednak nie wszystkie nowości, które czekają na użytkowników HBO GO w tym miesiącu. Dla miłośników komedii przygotowana została między innymi premiera nowego filmu HBO Max z Meryl Streep w roli głównej i w reżyserii Stevena Soderbergha pod tytułem "Niech gadają". Innym komediowym tytułem jest nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny film "Na noże", w którym zobaczymy nie tylko Daniela Craiga, ale również inne gwiazdy: Chrisa Evansa, Jamie Lee Curtis, Dona Johnsona, czy Michaela Shannona.

Także najmłodsi widzowie będą mogli spędzić w grudniu czas w towarzystwie swoich ulubionych bohaterów. W serwisie pojawią się między innymi przygody grupy detektywów i ich czworonożnego przyjaciela Scooby’ego-Doo w serialu "Scooby Doo i... zgadnij kto?" oraz kolejna produkcja z Tomem i Jerrym w rolach głównych. Dzieci, które kibicują przygodom dziesięcioletniego Bena, posiadającego tajemniczy kosmiczny zegarek, poznają jego kolejne przygody w nowych odcinkach czwartego sezonu serialu "Ben 10", a także w filmie pełnometrażowym "Ben 10 kontra wszechświat: Film". Inną nowością dla najmłodszych jest też filmowa wersja popularnego brytyjskiego serialu "Baranek Shaun Film. Farmageddon".

Dla widzów ceniących filmy dokumentalne zaplanowana została premiera między innymi filmu dokumentalnego HBO zatytułowana "Bóg płodności", przedstawiającego historię lekarza, który przez ponad 30 lat potajemnie używał własnej spermy do inseminacji swoich pacjentek mających problemy z zajściem w ciążę. Kolejną nowością dokumentalną będzie też "Wąż z Alabamy" – film przywołujący sprawę zielonoświątkowego pastora, który został oskarżony o próbę zabójstwa swojej żony przy użyciu grzechotnika.

Oto pełna lista nowości na grudzień 2020 w HBO GO:

Nowe seriale:

Normalni ludzie (Normal People) – współczesna historia miłosna podążająca śladami Marianne i Connella – dwojga młodych ludzi, którzy nieustająco krążą wokół siebie, odkrywając jak skomplikowana potrafi być młodzieńcza miłość. Serial oparty na bestsellerowej powieści Sally Rooney nominowany był do tegorocznych nagród Emmy - premiera: 1 grudnia, cały sezon

Cztery wesela i pogrzeb (Four Weddings And A Funeral) – czworo przyjaciół z Ameryki spotyka się po kilku latach na weselu w Londynie. Po niespodziewanej wolcie przed ołtarzem, życie wszystkich bohaterów zmienia się diametralnie. Serialowa komedia romantyczna nawiązująca do hitu filmowego z lat 90. ze znaną z serialu HBO Gra o tron Nathalie Emmanuel w roli głównej – premiera: 1 grudnia, cały sezon

Gwiazda szeryfa III (Tin Star III) – trzeci sezon serialu kryminalnego z Timem Rothem w roli policjanta, który musi poradzić sobie nie tylko ze skomplikowanymi sprawami zawodowymi, ale również problemami życia rodzinnego – premiera: 10 grudnia, cały sezon

Nowe odcinki seriali:

Romulus – nowy serial osadzony w VIII wieku p.n.e., opowiadający historię Romulusa i jego brata bliźniaka Remusa, z perspektywy trzech osób szczególnie naznaczonych śmiercią, samotnością i brutalnością ówczesnego świata – odcinek finałowy: 5 grudnia

– nowy serial osadzony w VIII wieku p.n.e., opowiadający historię Romulusa i jego brata bliźniaka Remusa, z perspektywy trzech osób szczególnie naznaczonych śmiercią, samotnością i brutalnością ówczesnego świata – odcinek finałowy: 5 grudnia Wojownik II (Warrior II) – drugi sezon serialu Cinemax o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny – odcinek finałowy: 5 grudnia

(Warrior II) – drugi sezon serialu Cinemax o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny – odcinek finałowy: 5 grudnia Dolina Łez (Valley of Tears) – oparty na prawdziwych wydarzeniach nowy miniserial przedstawiający wojnę Jom Kippur z 1973 roku oczami młodych ludzi uczestniczących w starciach – odcinek finałowy: 10 grudnia

Mały topór (Small Axe) – wyreżyserowana przez nagrodzonego Oscarem Steve'a McQueena serialowa antologia opowiadająca o przedstawicielach czarnoskórej karaibskiej społeczności w Londynie – ostatnia cześć antologii: 14 grudnia

Stewardesa (The Flight Attendant) – pełen czarnego humoru nowy serialowy thriller HBO Max z Kaley Cuoco w roli stewardesy, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. Serial na podstawie powieści o Chrisa Bohjaliana – odcinek finałowy: 17 grudnia

Mroczne materie II (His Dark Materials II) – drugi sezon serialu fantasy produkcji HBO i BBC z Ruth Wilson w jednej z głównych ról, który jest adaptacją nagradzanej trylogii autorstwa Philipa Pullmana – odcinek finałowy: 22 grudnia

Branża (Industry) – nowy serial HBO o grupie młodych absolwentów, którzy rywalizują o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie – odcinek finałowy: 22 grudnia

Trefny szmal (Bani Negri aka. Tuff Money) – nowy rumuński serial komediowy HBO Europe o dwóch technikach zajmujących się obsługą świateł drogowych, którzy planują napad na bank – odcinek finałowy: 27 grudnia

30 srebrników (30 Monedas aka. 30 Coins) – nowy hiszpański serial grozy produkcji HBO Europe; Ksiądz Vergara uciekając przed swoją przeszłością, szuka schronienia w ramionach Diabła, który wymusza na nim odnalezienie skarbu: jednego z 30 srebrników, za które Judasz zdradził Jezusa Chrystusa

Młody Sheldon IV (Young Sheldon IV) – czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu

Nowości filmowe:

Królowie Charm City (Charm City Kings) – czternastolatek marzy, aby zostać członkiem grupy motocyklistów, którzy rządzą latem na ulicach. Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Kina Niezależnego Sundance – premiera: 5 grudnia

(Charm City Kings) – czternastolatek marzy, aby zostać członkiem grupy motocyklistów, którzy rządzą latem na ulicach. Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Kina Niezależnego Sundance – premiera: 5 grudnia Szczygieł (The Goldfinch) – Theodore Decker ma 13 lat, kiedy jego matka ginie w zamachu terrorystycznym w Metropolitan Museum of Art. Zdezorientowany tą tragedią kradnie z muzeum bezcenne dzieło sztuki znane jako „Szczygieł”. Ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt z Nicole Kidman w jednej z głównych ról - premiera: 6 grudnia

(The Goldfinch) – Theodore Decker ma 13 lat, kiedy jego matka ginie w zamachu terrorystycznym w Metropolitan Museum of Art. Zdezorientowany tą tragedią kradnie z muzeum bezcenne dzieło sztuki znane jako „Szczygieł”. Ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt z Nicole Kidman w jednej z głównych ról - premiera: 6 grudnia Niech gadają (Let Them All Talk) – wyreżyserowana przez Stevena Soderbergha produkcja HBO MAX, historia znanej autorki, która wyrusza w podróż z przyjaciółmi, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Meryl Streep w głównej roli –premiera: 10 grudnia

Jedyny i niepowtarzalny Ivan (The One And Only Ivan) – żyjący w centrum handlowym goryl nagle zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe życie. Animacja dla całej rodziny – premiera: 13 grudnia

(The One And Only Ivan) – żyjący w centrum handlowym goryl nagle zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe życie. Animacja dla całej rodziny – premiera: 13 grudnia Na noże (Knives Out) – Daniel Craig jako detektyw badający sprawę śmierci bogatego pisarza. Nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. W pozostałych rolach m.in.: Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, czy Michael Shannon – premiera: 20 grudnia

(Knives Out) – Daniel Craig jako detektyw badający sprawę śmierci bogatego pisarza. Nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. W pozostałych rolach m.in.: Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, czy Michael Shannon – premiera: 20 grudnia Sokół z masłem orzechowym (The Peanut Butter Falcon) – chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia. Shia LaBeouf, Zack Gottsagen oraz Dakota Johnson w rolach głównych – premiera: 20 grudnia

(The Peanut Butter Falcon) – chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia. Shia LaBeouf, Zack Gottsagen oraz Dakota Johnson w rolach głównych – premiera: 20 grudnia Midway (2019) – amerykańscy żołnierze próbują powstrzymać ekspansję Japonii na Pacyfiku i odwrócić losy II wojny światowej – premiera: 27 grudnia

Filmy o Jamesie Bondzie – premiera: 1 grudnia

Spectre

Skyfall

007 Quantum of Solace (Quantum of Solace)

(Quantum of Solace) Casino Royale (2006)

Śmierć nadejdzie jutro (Die Another Day)

(Die Another Day) Świat to za mało (The World Is Not Enough)

(The World Is Not Enough) Jutro nie umiera nigdy (Tomorrow Never Dies)

(Tomorrow Never Dies) GoldenEye

Licencja na zabijanie (Licence to Kill)

(Licence to Kill) W obliczu śmierci (The Living Daylights)

(The Living Daylights) Zabójczy widok (A View to a Kill)

(A View to a Kill) Nigdy nie mów nigdy (Never Say Never Again)

(Never Say Never Again) Ośmiorniczka (Octopussy)

(Octopussy) Tylko dla twoich oczu (For Your Eyes Only)

(For Your Eyes Only) Moonraker

Szpieg, który mnie kochał (The Spy Who Loved Me)

(The Spy Who Loved Me) Człowiek ze złotym pistoletem (The Man with the Golden Gun)

(The Man with the Golden Gun) Żyj i pozwól umrzeć (Live and Let Die)

(Live and Let Die) Diamenty są wieczne (Diamonds Are Forever)

(Diamonds Are Forever) W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (On Her Majesty´s Secret Service)

(On Her Majesty´s Secret Service) Żyje się tylko dwa razy (You Only Live Twice)

(You Only Live Twice) Casino Royale (1967)

Operacja Piorun (Thunderball)

(Thunderball) Goldfinger

Pozdrowienia z Rosji (From Russia with Love)

(From Russia with Love) Doktor No (Dr. No)

Dla najmłodszych:

Znajdź mnie w Paryżu III (Find Me in Paris III) – trzeci sezon serialu o ambitnej baletnicy nie z tej epoki - premiera: 2 grudnia

(Find Me in Paris III) – trzeci sezon serialu o ambitnej baletnicy nie z tej epoki - premiera: 2 grudnia Pat i świat II (Pat the Dog II) – drugi sezon serialu animowanego o niewielkich rozmiarów i figlarnego usposobienia piesku, który zawsze rusza na ratunek swoim przyjaciołom - premiera: 4 grudnia

(Pat the Dog II) – drugi sezon serialu animowanego o niewielkich rozmiarów i figlarnego usposobienia piesku, który zawsze rusza na ratunek swoim przyjaciołom - premiera: 4 grudnia Mistrz Krecio i królewskie zaproszenie – film animowany ouroczym, pozytywnie nastawionym do życia krecie, który mieszka głęboko pod ziemią w Krecim Mieście. Pewnego dnia zostaje strażnikiem Mistycznego Podręcznika Magii – premiera: 4 grudnia

– film animowany ouroczym, pozytywnie nastawionym do życia krecie, który mieszka głęboko pod ziemią w Krecim Mieście. Pewnego dnia zostaje strażnikiem Mistycznego Podręcznika Magii – premiera: 4 grudnia Leniuchowo (Lazy Town) – serial animowany o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo - premiera: 11 grudnia

(Lazy Town) – serial animowany o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo - premiera: 11 grudnia Scooby Doo i... zgadnij kto? II (Scooby-Doo And Guess Who? II) – przygody grupy detektywów i ich czworonożnego przyjaciela Scooby’ego-Doo - premiera: 11 grudnia

(Scooby-Doo And Guess Who? II) – przygody grupy detektywów i ich czworonożnego przyjaciela Scooby’ego-Doo - premiera: 11 grudnia Tom i Jerry Show (The Tom and Jerry Show) – serial animowany, w którym odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Razem z Tomem i Jerrym odkryjecie nowe, fantastyczne miejsca, jak chatka czarownicy czy laboratorium zwariowanego naukowca - premiera: 18 grudnia

(The Tom and Jerry Show) – serial animowany, w którym odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Razem z Tomem i Jerrym odkryjecie nowe, fantastyczne miejsca, jak chatka czarownicy czy laboratorium zwariowanego naukowca - premiera: 18 grudnia Ben 10 IV – kolejne odcinki czwartego sezonu serialu animowanego o dziesięcioletnim Benie, który odkrywa tajemniczy kosmiczny zegarek – Omnitrix – dzięki któremu zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów - premiera: 25 grudnia, odc. 21-34

– kolejne odcinki czwartego sezonu serialu animowanego o dziesięcioletnim Benie, który odkrywa tajemniczy kosmiczny zegarek – Omnitrix – dzięki któremu zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów - premiera: 25 grudnia, odc. 21-34 Ben 10 kontra wszechświat: Film (Ben 10 vs. The Universe: The Movie) – animowanyfilm pełnometrażowy;kiedy Vilgax powraca, aby zemścić się na Tennysonach i podbić Ziemię, Ben musi polecieć w kosmos, aby zapobiec katastrofie - premiera: 25 grudnia

(Ben 10 vs. The Universe: The Movie) – animowanyfilm pełnometrażowy;kiedy Vilgax powraca, aby zemścić się na Tennysonach i podbić Ziemię, Ben musi polecieć w kosmos, aby zapobiec katastrofie - premiera: 25 grudnia Baranek Shaun Film. Farmageddon (A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon) – Baranek Shaun musi pomóc obdarzonej niezwykłymi mocami przybyszce z odległej galaktyki, która pojawiła się na jego farmie. Filmowa wersja popularnego brytyjskiego serialu - premiera: 26 grudnia

Seriale, filmy dokumentalne oraz programy i odcinki specjalne:

Morderstwo w Madison (Murder On Middle Beach) –serial dokumentalny HBO wyreżyserowany przez Madisona Hamburga, w którym przedstawia on głośną sprawę morderstwa swojej matki oraz swoje próby dojścia do prawy związanej z tą zbrodnią - odcinek finałowy: 11 grudnia

(Murder On Middle Beach) –serial dokumentalny HBO wyreżyserowany przez Madisona Hamburga, w którym przedstawia on głośną sprawę morderstwa swojej matki oraz swoje próby dojścia do prawy związanej z tą zbrodnią - odcinek finałowy: 11 grudnia Axios III - trzeci sezonu serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – odcinek finałowy: 14 grudnia

Bóg płodności (Baby God) - film dokumentalny HBO przedstawiający historię lekarza, który przez ponad 30 lat potajemnie używał własnej spermy do inseminacji swoich pacjentek mających problemy z zajściem w ciążę – premiera: 3 grudnia

(Baby God) - film dokumentalny HBO przedstawiający historię lekarza, który przez ponad 30 lat potajemnie używał własnej spermy do inseminacji swoich pacjentek mających problemy z zajściem w ciążę – premiera: 3 grudnia Euforia, odcinek specjalny (1 ) – pierwszy z dwóch odcinków specjalnych wyróżnionego trzema nagrodami Emmy serialu HBO; odcinek koncentruje się na Rue, którą obserwujemy podczas Bożego Narodzenia, niedługo po tym jak Jules zostawiła ją na stacji kolejowej - premiera: 7 grudnia

– pierwszy z dwóch odcinków specjalnych wyróżnionego trzema nagrodami Emmy serialu HBO; odcinek koncentruje się na Rue, którą obserwujemy podczas Bożego Narodzenia, niedługo po tym jak Jules zostawiła ją na stacji kolejowej - premiera: 7 grudnia Wąż z Alabamy (Alabama Snake) - dokument przywołujący sprawę zielonoświątkowego pastora, który został oskarżony o próbę zabójstwa swojej żony przy użyciu grzechotnika – premiera: 10 grudnia

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali. Każdy znajdzie więc na pltformie HBO coś dla siebie.