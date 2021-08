HBO GO zaprezentowało listę nowości na wrzesień 2021. Wśród nich "Jojo Rabbit" i "Co robimy w ukryciu"

HBO GO pokazało listę swoich nowości na wrzesień 2021 roku. Wśród nich sporo filmowych nowości oraz kolejnych sezonów popularnych seriali (m.in. "Doom Patrol", czy "Co robimy w ukryciu").

HBO GO - zobaczcie listę nowości na wrzesień 2021

W tym miesiącu swoją premierę będą mieć "Sceny z życia małżeńskiego", czyli nowy miniserial HBO na podstawie klasycznej już historii autorstwa Ingmara Bergmana. Produkcja na nowo przedstawi klasyczną już historię miłości, nienawiści, pożądania, monogamii, małżeństwa i rozwodu, tym razem jednak z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary. W rolach głównych wystąpią Jessica Chastain oraz Oscar Isaac.

Wrzesień rozpocznie się jednak od premiery serialu "Ku'damm" osadzonego w Berlinie lat 50. i 60., opowiadającego o konserwatywnej matce i jej trzech córkach. Do serwisu powrócą dwa pierwsze sezony oraz swoją premierę będzie mieć trzeci sezon tej produkcji. Z nowym, trzecim sezonem wróci do HBO GO lubiany serial "Co robimy w ukryciu", dokumentujący codziennie (a raczej nocne) życie kilkorga wampirów mieszkających razem na Staten Island.

Z trzecimi sezonami powrócą także trzy kolejne seriale. Jednym z nich będzie "Czarne Jezioro", serialowy thriller, którego akcja tym razem przenosi się do opuszczonej fabryki w środku szwedzkiego lasu, gdzie ma się rozegrać największe w Skandynawii larpowe wydarzenie. Innym powrotem będzie też serial "Turbulencje" o pasażerach lotu 828, którzy po wylądowaniu dowiedzieli się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat i teraz próbują zrozumieć co się z nimi stało.

Kolejną nowością będzie nowy sezon czerpiącego garściami z komiksów serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów "Doom Patrol".

W tym miesiącu powrócą też dalsze części dwóch lubianych produkcji - dziesiątego sezonu "The Walking Dead", serialu o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie, oraz piątego sezonu "Billions" opowiadającego o starciu dwóch silnych i przebiegłych osobowości - ambitnego prokuratora (Paul Giamatti) oraz wpływowego finansisty (Damian Lewis).

Wrzesień przyniesie także bogatą ofertę filmową. Nie zabraknie kinowych hitów takich jak m.in. "Tenet", czyli nagrodzony Oscarem za efekty specjalne kolejny film science fiction Christophera Nolana. Jego główny bohater uzbrojony tylko w jedno słowo, Tenet, podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty.

Kolejną premierą filmową będzie film "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" z Anthonym Hopkinsem w jednej z głównych ról. Opowiadać on będzie o zawodowym zabójcy, który przyjmuje nietypowe zlecenie od swojego mentora i szefa. Wyposażony jedynie namiary miejsca oraz godziny, sam musi zidentyfikować swój cel. Innymi nowościami będą dwa filmy z Alicią Vikander w roli głównej, czyli "Ex Machina" i "Dziewczyna z portretu".

Pierwszy przedstawi historię 26-letniego programisty, który zostaje wybrany do wzięcia udziału w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie. Będzie musiał wejść w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota. W drugiej produkcji aktorka oraz partnerujący jej Eddie Redmayne wcielą się małżeństwo artystów malarzy, które zostaje poddane próbie, gdy mężczyzna postanawia zmienić swoją płeć.

We wrześniu w HBO GO swoją premierę będzie mieć również film wyróżniony wieloma nagrodami, w tym m.in. Oscarem za scenariusz "Jojo Rabbit". Jest to satyra na II wojnę światową, której autorem jest Taika Waititi.

Pełną listę zobaczycie poniżej:

1 września

Stargirl II, odc. 4

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 8

The Walking Dead X, odc. 11-22

Ganef

Jarmułka

Jestem twoim ojcem

Malowany ptak

Miloš Forman: Co cię nie zabije...

Obsługiwałem angielskiego króla

Sprawa rodzinna

Taniec córki Boga

2 września

Ku'damm 56, cz. 1-3 (cały sezon, powrót)

Ku'damm 59, odc. 1-3 (cały sezon, powrót)

Ku'damm 63, odc. 1-3 (cały sezon)

Galeria handlowa

Materac ma znaczenie

Poza kontekstem

Przekroczyć metę

3 września

Co robimy w ukryciu III, odc. 1-2

Czarne Jezioro III, odc. 1-8 (cały sezon)

Victor i Valentino, odc. 1-39 (cały sezon)

Power Players II, odc. 1-26 (cały sezon)

Ostatni i pierwsi ludzie

Więzienny eksperyment

Na planie, odc. 920

4 września

O zmierzchu

Wirtuoz. Pojedynek zabójców

Wojna państwa Rose

5 września

Turbulencje III, odc. 1-13 (cały sezon)

Aquaman (powrót)

Dziewczyna z portretu

Ex Machina

LEGO. Przygoda 2

Śmierć psa

6 września

Nowy Jork, epicentra, 11 września -> 2021 ½, odc. 3

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 5

Work in progress II, odc. 5

Billions V, odc. 8

Rick i Morty V, odc. 9-10

Kieł

Pająk

7 września

Barbershop IV, odc. 4

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 7

8 września

Stargirl II, odc. 5

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 9

Latarnik

Szkolny blues

Zwykła sobota

10 września

Co robimy w ukryciu III, odc. 3

Wyluzuj, Scooby Doo!, odc. 1-26

Królewska Straż, odc. 27-52

Plan doskonały

Na planie, odc. 921

11 września

Konferencja

Nastoletnia miłość

Rad

W cieniu wież: Liceum Stuyvesant 11 września (powrót)

Co się wydarzyło 11 września (powrót)

12 września

Duchy

Dziecko w drodze

Dzień Niepodległości: Odrodzenie

13 września

Sceny z życia małżeńskiego, odc. 1

Nowy Jork, epicentra, 11 września -> 2021 ½, odc. 4

Work in progress II, odc. 6

Billions V, odc. 9

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 23

Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń

Stara panna

14 września

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 6

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 8

15 września

Sport równych szans, odc. 1

Stargirl II, odc. 6

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 10

Surogatka

Dwa ciała na plaży

Podskórny konflikt

Czekając na Harolda

Nie masz dystansu

17 września

Co robimy w ukryciu III, odc. 4

DC Super Hero Girls, odc. 1-52

Obóz na wyspie III, odc. 1-12

Antebellum

Tygrys

Na planie, odc. 922

18 września

Kibic

Nowe przebranie Nicholasa

Żyły świata

19 września

Barb i Star jadą do Vista Del Mar

Jojo Rabbit

Stambulski ogród

20 września

Sceny z życia małżeńskiego, odc. 2

Work in progress II, odc. 7

Billions V, odc. 10

Rialto

21 września

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 7

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 9

22 września

Sport równych szans, odc. 2

Stargirl II, odc. 7

23 września

Doom Patrol III, odc. 1-3

Gwiezdny pył

24 września

Co robimy w ukryciu III, odc. 5

Pora na przygodę: Odległe krainy, odc. 3

Jaś Fasola: Serial animowany II, odc. 1-52

Steven Universe IV, odc. 1-24

Lot (powrót)

Na planie, odc. 923

25 września

Odlotowy duet

Ostrza chwały

Wataha (*czeski film fabularny)

Wszystko dla dzieci

26 września

Tenet

Buzz

Za horyzontem

Założyciel

27 września

Rodzina nuklearna, odc. 1

Sceny z życia małżeńskiego, odc. 3

Work in progress II, odc. 8

Billions V, odc. 11

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 24

I szczęśliwie

28 września

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 8

29 września

Sport równych szans, odc. 3

Stargirl II, odc. 8

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 10

Kolacja po amerykańsku

30 września