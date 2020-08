HBO GO zdradziło nowości na wrzesień 2020. Wśród nich m.in. nowi "Bad Boys"

Pierwszym z nowych przebojów będzie serial sci-fi wyprodukowany przez Ridleya Scotta "Wychowane przez wilki", opowiadający o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowywanie ludzkich dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie. Inną nowością czekającą na użytkowników będzie serial HBO, którego twórcą jest nominowany do Oscara Luca Guadagnino. "Tacy właśnie jesteśmy" to opowieść o dorastaniu dwójki amerykańskich nastolatków w bazie wojskowej USA we Włoszech.

HBO GO - nowości na wrzesień 2020

Kolejną premierą września będzie pełen tajemnic miniserial "Dzień trzeci" z Judem Law oraz Naomie Harris w rolach głównych. Produkcja ta składać się będzie z dwóch części: "Lato", w której poznamy losy Sama, oraz "Zima", śledzącej losy Helen.

We wrześniu nie zabraknie w HBO GO także nowych propozycji filmowych. Fani kina akcji będą mogli spędzić czas w towarzystwie Willa Smitha i Martina Lawrence’a, którzy wracają w kolejnej części kinowego hitu o agentach do zadań specjalnych "Bad Boys For Life". Innymi nowymi tytułami będą też "Anna", czyli najnowszy film Luca Bessona o odnoszącej sukcesy modelce, która jest tajną agentką KGB oraz Rambo: Ostatnia krew, w którym Sylvester Stallone po raz kolejny musi zmierzyć się z trudnym zadaniem.

Kolejną premierą będzie film z Melissą McCarthy, Tiffany Haddish oraz Elisabeth Moss w rolach głównych - Królowe zbrodni. Przedstawi on historię kilku kobiet, żon gangsterów odsiadujących wyroki więzienia, które pod koniec lat siedemdziesiątych zaczynają terroryzować nowojorską dzielnicę Hell’s Kitchen.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali. Tak za to prezentuje się pełna chronologiczna lista:

1 września

Turbulencje II, odc. 1-13 (cały sezon)

Luther, odc. 1-6 (powrót)

1 listopada

Blokada

Cisza

Gdzie indziej

Krzywa Wieża w Pizie

Miłość bez ustawki

Naklejka

Raju nie ma

Stary, kocham cię

Sylvia

Żony ze Stepford

Niebiańskie piekło

Mamy to na taśmie

2 września

Zadzwoń do mamy

3 września

Sprawa Colliniego

Marsz weselny: Powrót mojego chłopaka

4 września

Trzy dni Kondora II, odc. 1-10 (cały sezon)

Wychowane przez wilki, odc. 1-3

Ben 10 IV, odc. 1-20

Aszura

Rebelia

Na planie

5 września

Blindspot: Mapa zbrodni V, odc. 1-11 (cały sezon)

Pokój 104 IV, odc. 7

Praziomek

Żegnaj, mój synu

6 września

Anna

Uwaga: Dzieci

FOMO: Udostępniasz i rządzisz

Eksperyment Belko

7 września

Przysięga, odc. 3

Kraina Lovecrafta, odc. 4

Axios III, odc. 12

Lęk pierwotny

10 września

Igrając z ogniem

11 września

Wychowane przez wilki, odc. 4-5

Mocny Mike, odc. 41-77

Test na przyjaźń

Odmieńcy

Na planie

12 września

Pokój 104 IV, odc. 8

Lola

13 września

Scena 0, odc. 1-6 (cały sezon)

Czy mi kiedyś wybaczysz?

Detektyw Areta

Elity z wybrzeża

Naprzód

14 września

Przysięga, odc. 4

Kraina Lovecrafta, odc. 5

Prezydent z kreskówki III, odc. 10

15 września

Dzień trzeci, odc. 1

Tacy właśnie jesteśmy, odc. 1

Des, odc. 1

16 września

Des, odc. 2

17 września

Des, odc. 3

Koszmarny wynajmujący

18 września

Wychowane przez wilki, odc. 6-7

Pat i świat, odc. 1-39

The Grudge: Klątwa

Na planie

19 września

Pokój 104 IV, odc. 9

Moje myśli są ciche

Kryptonim U.N.C.L.E.

20 września

Rambo: Ostatnia krew

Co przyniesie jutro

Inicjały SG

21 września

Przysięga, odc. 5

Kraina Lovecrafta, odc. 6

Prezydent z kreskówki III, odc. 11

Axios III, odc. 13

CJ7

Nevia

22 września

Dzień trzeci, odc. 2

Tacy właśnie jesteśmy, odc. 2

24 września

World Trade Center

25 września

Agenci chaosu, odc. 1-2

Wychowane przez wilki, odc. 8-10

Taffy, odc. 1-39

Przyjaciel

Dzielnica Lakeview

Na planie

26 września

Pokój 104 IV, odc. 10

Faworyta

Alice

Królowe zbrodni

27 września

Patria, odc. 1-2

Bad Boys For Life

Domek w górach

Sun

28 września

Przysięga, odc. 6

Kraina Lovecrafta, odc. 7

Prezydent z kreskówki III, odc. 12

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 24

Ciemna strona miasta

Suma wszystkich strachów

29 września

Dzień trzeci, odc. 3

Tacy właśnie jesteśmy, odc. 3

30 września