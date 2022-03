HBO Max jest już w Polsce. Co znajdziemy w ofercie nowego serwisu streamingowego?

HBO Max jest już w Polsce. Zastąpiło HBO GO

Dotychczasowi użytkownicy HBO GO, subskrybujący serwis bezpośrednio, zostają automatycznie przeniesieni do HBO Max, a cena ich subskrypcji od dzisiaj będzie wynosić jedynie 19,99 zł miesięcznie. To dzięki ofercie specjalnej przygotowanej na start, w ramach której dotychczasowi użytkownicy otrzymali na zawsze zniżkę 33% od miesięcznej ceny subskrypcji HBO Max.

Jak powiedziała Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA:

Od dzisiaj HBO Max jest dostępne w Polsce, oferując najlepszą rozrywkę – filmy, europejskie produkcje i programy dla dzieci – wszystko w jednym miejscu. Na dodatek, dla fanów znakomitych historii została przygotowana wyjątkowa oferta 33% zniżki od miesięcznej ceny subskrypcji na zawsze.

Nowi użytkownicy także będą mogli skorzystać z promocyjnej zniżki, jeżeli wykupią subskrypcję w serwisie do dnia 31 marca 2022 roku. włącznie. Po tej dacie koszt miesięcznej subskrypcji będzie wynosił 29,99 zł. Dodatkowo po 31 marca 2022 roku wprowadzony zostanie także roczny plan subskrypcji HBO Max w cenie 234,99 zł.

Aby zarejestrować się w HBO Max należy wejść na stronę: http://www.hbomax.com. Serwis HBO Max dostępny jest również za pośrednictwem wybranych operatorów.

HBO Max - oferta

W bazie serwisu znajdą się produkcje Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Orginals, takie jak seria "Harry Potter", "Władca Pierścieni", filmy na podstawie komiksów DC, seriale "Przyjaciele", "Seks w wielkim mieście" i "Gra o tron", czy filmowo-serialowe nowości - między innymi "Diunę", "I tak po prostu", "Peacemakera", czy "Matrixa Zmartwychwstania".

Kolejne tytuły filmów i seriali będą dodawane w nadchodzących tygodniach i miesiącach, a wśród nich znajdą się m.in. seriale "Nasza bandera znaczy śmierć" (Our Flag Means Death), "Minx", "Sprawa Wanninkhof" (Dolores: The Truth About the Wanninkhof Case), norweski serial "Pożądanie" (Lust), oraz filmy dokumentalne "Jak Feniks" (Pheonix Rising) oraz "Kim Wall, zaginiona na morzu" (Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall).