Lista wybranych nowości HBO Max na lipiec 2022. Spider-Many, kultowe seriale i filmy

WYBRANE NOWOŚCI SERIALOWE:

Nie z tego świata I-XV (Supernatural I-XV) – serial o dwóch braciach, Samie i Deanie Winchesterach, którzy w dzieciństwie stracili matkę w wyniku działań tajemniczej i demonicznej siły nadprzyrodzonej. Ich ojciec postanowił wychować ich na żołnierzy - premiera: 5 lipca, wszystkie sezony

Co robimy w ukryciu IV (What We Do in the Shadows IV) – czwarty sezon opowieści o codziennym, a raczej conocnym, życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island – premiera: 13 lipca

Ostry dyżur I-VI (ER I-VI) – kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney - premiera: 17 lipca, wszystkie sezony

Parks and Recreation I-VII – Leslie Knope to urzędniczka średniego szczebla z Departamentu zajmującego się parkami i rekreacją w Pawnee w stanie Indiana. Bohaterka próbuje upiększyć miasto, rozwijając przy okazji swoją karierę polityczną - premiera: 18 lipca, wszystkie sezony

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny (Pretty Little Liars: Original Sin) - serial Max Original to kolejna mroczna opowieść o nastolatkach, które mają swoje tajemnice i muszą zmierzyć się z zamaskowanym niebezpieczeństwem. Dwadzieścia lat po tragicznych wydarzeniach z Rosewood, nowe pokolenie zmuszone jest zapłacić za sekretnie popełnione grzechy… nie tylko swoje – premiera: 28 lipca

WYBRANE NOWOŚCI FILMOWE:

Obecność 2 (The Conjuring 2) – Lorraine i Ed Warrenowie mierzą się z jedną z najbardziej przerażających spraw paranormalnych w ich karierze. Wybierają się do północnego Londynu, gdzie samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, nękana jest przez złośliwe duchy - premiera: 4 lipca

Dom Gucci (House of Gucci) - kiedy Patrizia Reggiani, outsiderka ze skromnego domu wżenia się w rodzinę Gucci, jej niepohamowane ambicje zaczynają odkrywać rodzinne dziedzictwo. Jej zachowanie uruchamia spiralę zdrady, zemsty, a ostatecznie... morderstwa. Obraz zainspirowany szokującą historią rodziny stojącej za włoskim imperium mody. W filmie występują m.in. Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto – premiera: 17 lipca

Pogromcy duchów: Dziedzictwo (Ghostbusters: Afterlife) – kontynuacja kinowego hitu. Kiedy samotna mama i jej dwójka dzieci przybywają do małego miasteczka, zaczynają odkrywać swoje powiązania z pierwotnymi pogromcami duchów i tajnym dziedzictwem pozostawionym przez ich dziadka – premiera: 24 lipca

Seria filmów o Spider-Manie: