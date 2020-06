HBO Max promuje swój nowy serial... żelkami z marihuaną

W 2020 roku jesteśmy tak przyzwyczajeni do "normalnych" reklam, że właściwie nie zwracamy na nie już uwagi. Dlatego też agencje i szefowie PR-u wymyślają coraz to kolejne innowacyjne sposoby na promowanie produktów. Jednym z nich pochwaliło się niedawno HBO Max, które zapowiedziało... cztery rożne rodzaje żelków z marihuaną, które inspirowane są nadchodzącym serialem "Close Enough".

Serial promowany żelkami z marihuaną

Na temat takiej niekonwencjonalnej kampanii marketingowej wypowiedział się wicedyrektor marketingu programowego w HBO Peter Sherman. Stwierdził bowiem, że to bardzo "naturalny ruch" w kontekście serialu:

" Dla mnie i mojej drużyny to było świetne, że mogliśmy stworzyć coś tak autentycznego i bliskiego do "Close Enough". Zawsze, gdy pracujemy nad kampanią to chcemy stworzyć doświadczenie dla odbiorców, które będzie szczere i ekscytujące. Taka była właśnie współpraca z Kanha (twórcami żelek). Nie możemy się doczekać reakcji fanów. "

Twórcą serialu jest JG Quintel, który jest też odpowiedzialny za produkcję "Zwyczajny serial" emitowaną na Cartoon Network. Nowa seria opowie o małżeństwie, ich 5-letniej córeczce oraz dwójce najlepszych przyjaciół, którzy przy okazji są byłym małżeństwem i mieszkają z nimi. W opisie czytamy, że to surrealistyczna komedia o życiu, które nie jest idealne, ale może być.

Każdy rodzaj żelek ma oferować inny rodzaj doświadczenia - mogą relaksować, ale też motywować do pracy lub do zajrzenia wgłąb siebie. Oferowane smaki to truskawkowa indica (relaks), ananasowa sativa (pobudzenie do działania), arbuzowy miks (skłaniający do przemyśleń) i lemoniadowy miks (najbardziej "imprezowy" rodzaj żelek). Niestety, żelki z dopalaczem będą sprzedawane na razie tylko w Kalifornii.

Sam serial "Close Enough" zadebiutuje na HBO Max 9 lipca 2020 roku.