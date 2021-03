Według najnowszych informacji stacja HBO zaczęła pracę nad kolejnymi spin-offami "Gry o tron". Mowa o trzech nowych serialach osadzonych w Westeros. O czym będą te produkcje?

"Gra o tron" - nowe spin-offy serialu HBO

O tym, że "Gra o tron" nie będzie jedyną adaptacją twórczości George'a R.R. Martina stworzoną przez HBO wiadomo od dawna. W kwietniu 2021 roku ruszą zdjęcia do pierwszego spin-offu zatytułowanego "House of Dragon", w którym poznamy przodków Daenerys Targaryen.

Na tym jednak nie koniec. Jak donosi Deadline, w planach stacji są trzy kolejne produkcje o mieszkańcach Westeros. Zdradzono tytuły powstających spin-offów. Są to "Sea Snake", "Flea Bottom" oraz "10,000 Ships". Za pierwszy z nich odpowie Bruno Heller, który pracował nad takimi serialami, jak "Gotham" czy "Rzym". Pozostałe dwa seriale są na wcześniejszym etapie produkcji i na razie nie wiadomo, kto będzie przy nich pracował.

"Gra o tron" - o czym będą nowe spin-offy serialu?

Według nowych informacji "Sea Snake" będzie historią podróżnika i zdobywcy Corlysa Velaryona. Odbędzie on podróż morską, którą rozpocznie na Smoczej Skale i dopłynie aż do tajemniczych krain Yi Ti oraz Leng. W końcu podróż zaniesie go na Północ w poszukiwaniu bezpiecznego przejścia do bieguna północnego Westeros. Ta wyprawa skończy się jednak niepowodzeniem, bo Velaryon znajdzie jedynie zamarznięte wody i wielkie lodowce.

"Flea Bottom" będzie opowieścią o najbiedniejszym zakątku Królewskiej Przystani - stolicy Siedmiu Królestw znanego z "Gry o tron". Widzowie serialu powinni go kojarzyć, ponieważ to właśnie tam Arya Stark spotkała bękarta syna króla Roberta Baratheona imieniem Gendry. Na razie nie zdradzono szczegółów fabularnych tego serialu.

Więcej wiadomo natomiast o "10,000 Ships". Ta produkcja opowie o wojowniczej księżniczce imieniem Nymeria oraz członkach ludu Rhoynar. Zobaczymy ich ucieczkę z Essos do Dorne, po tym jak zostaną pokonani z rąk Valyrian. Nymeria poślubi Morsa Martella, by władać całym południowym półwyspem.

"House of Dragon" i trzy nowe spin-offy to nie wszystkie produkcje osadzone w świecie "Gry o tron", nad którymi pracuje obecnie HBO. Powstaje również serial "Opowieści o Dunku i Jaju", który rozegra się na 90 lat przed wydarzeniami z adaptacji "Pieśni lodu i ognia". Zobaczymy w nim przygody Ser Duncana i młodego Aegona V Targaryena. Ma to być jednak produkcja animowana.

"Gra o tron" - kiedy pemiera spin-offów?

Na razie wiadomo jedynie, kiedy zadebiutuje "House of Dragon". Pierwszy odcinek ma trafić na HBO i HBO Max w roku 2022. Nie skonkretyzowano jednak daty premiery. Co do pozostałych spin-offów "Gry o tron" trudno na razie powiedzieć, ale fan powinni przygotować się na oczekiwanie trwające kilka lat.