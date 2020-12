Hailee Steinfeld jako Kate Bishop i ulubieniec fanów komiksów, czyli pierwsze nagranie z planu serialu "Hawkeye"

Nadchodzi nowa era bohaterów Marvel Studios. Stara gwardia znana z "Avengers" powoli się wycofuje, by zrobić miejsce nowym, młodszym herosom. Jedną z bohaterek, która niebawem zadebiutuje w MCU będzie Kate Bishop. Postać pojawi się w nadchodzącym serialu "Hawkeye". Do sieci trafiło pierwsze nagranie z planu produkcji.

Hawkeye - Hailee Steinfeld jako Kate Bishop na pierwszym nagraniu z planu

Kiedy Marvel zapowiedział, że w serialowych planach jest serial "Hawkeye", w którym pojawi się Kate Bishop, fani zachodzili w głowę, kto wcieli się w młodą łuczniczkę. Plotkowano, że casting wygrała znana z filmu "Bumblebee" Hailee Steinfeld, ale ta informacja nie została potwierdzona. Sama aktorka droczyła się z fanami, zamieszczając niedawno w mediach społecznościowych emotikonę z łukiem i strzałą.

W końcu zdjęcia do "Hawkeye'a" ruszyły i jednocześnie potwierdzono, że aktorka rzeczywiście wystąpi u boku Jeremy'ego Rennera, który ponownie zagra tytułowego herosa. Mało tego, do sieci wyciekło nagranie z planu zdjęciowego, na którym widzimy głównych bohaterów nadchodzącego serialu.

Oglądaj

Na nagraniu, które ma miejsce w nowojorskim metrze, Renner i Steinfeld schodzą na peron i wsiadają do nadjeżdżającego pociągu. Co ciekawe, towarzyszy im ktoś jeszcze - Lucky, znany również jako Pizza Dog - jednooki kompan komiksowego Hawkeye'a. Zwierzak zadebiutował w stworzonym przez Matta Fractiona i Davida Aję komiksie poświęconym łucznikowi i szybko stał się ulubieńcem czytelników. Jeden z numerów został stworzony całkowicie z perspektywy psa i z miejsca przeszedł do historii komiksu, ukazując możliwości tego medium.

"Hawkeye" - kiedy premiera?

Obecność Lucky'ego nie powinna zresztą dziwić, bo czwarty volume przygód Hawkeye'a od Marvel Comics będzie stanowił trzon fabularny serialu. W produkcji zobaczymy, jak Clint Barton będzie przygotowywał swoją młodą uczennicę do roli superbohaterki, która w przyszłości zajmie jego miejsce jako nowa Hawkeye. W serialu zostaną również ukazane losy Clinta Bartona jako Ronina, czyli okres jego życia pomiędzy "Avengers: Infinity War" i "Avengers: Endgame". Serial zadebiutuje na platformie Disney+. Na razie nie podano daty jego premiery, ale prawdopodobnie pierwszy odcinek zobaczymy w roku 2022.