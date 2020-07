"Hannibal" powróci? Bryan Fuller zapowiedział "Milczenie owiec" z obsadą słynnego serialu

Tysiące fanów na całym świecie oczekują z niecierpliwością na czwarty sezon niezwykle klimatycznego serialu "Hannibal". Okazuje się, że twórca produkcji ma podobne nadzieje, co widzowie. Mało tego. Ma w planach przygotowanie kontynuacji, która będzie bazować na powieści Thomasa Harrisa "Milczenie owiec".

Serial "Hannibal" z Madsem Mikkelsenem i Hugh Dancym w rolach głównych przebył bardzo wyboistą drogę. Twórcom udało się dojść do finału wciągającej i mrocznej historii, który nastąpił w trzecim sezonie. Fani nie byli jednak usatysfakcjonowani zakończeniem, tym bardziej że było otwarte i dawało możliwość kontynuacji.

Podobnego zdania jest Bryan Fuller - twórca "Hannibala", który od lat nie wyklucza, że serial powróci. Fuller i obsada "Hannibala" spotkali się ponownie dzięki reunionowi Nerdist House. Podczas internetowego spotkania twórca wspomniał o swoim pomyśle na kontynuację - mini serialu opartym na "Milczeniu owiec". W rolach głównych wystąpiłyby oczywiście gwiazdy "Hannbiala" - Mikkelsen, Dancy i Gillian Anderson.

"

To byłoby interesujące - zobaczyć jak serial idzie naprzód albo staje się nawet miniserialem "Milczenie owiec" z tą obsadą. Najlepsze w tym pomyśle jest to (...), że nawet jeśli zrobimy to za pięć, sześć czy siedem lat, wszyscy wciąż będą zainteresowani powrotem serialu. (...) [Nowa] historia może zaczynać się po latach i od niej zaczniemy adaptację. (...) [W czwartym sezonie] byłoby gorąco i słonecznie w przeciwieństwie do zimnej i szorstkiej rzeczywistości Toronto. Myślę, że byłoby słonecznie, potliwe i plażowo w tym zupełnie nowym klimacie. "