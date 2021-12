"Hawkeye" - postać Piotra Adamczyka ma plakat. Dresiarska mafia podbija internet

W produkcji w roli bandziora występuje Piotr Adamczyk, który w pierwszych epizodach przeklina po polsku, śpiewa kolędę, a także pyta się swojsko Jeremy'ego Rennera/Hawkeye'a czy "on to rozumie".

Krótko mówiąc - Dresiarska Mafia zdobywa naprawdę sporo miłości w internecie, co wykorzystał skrzętnie Marvel. Ten bowiem udostępnił w sieci plakat z głównymi reprezentantami tego ugrupowania. Pojawia się na nim oczywiście Piotr Adamczyk, który przy okazji ustawił sobie ten materiał jako zdjęcie profilowe:

Adamczyk chyba niezwykle cieszy się z tej roli, ponieważ jego biogram na Twitterze brzmi teraz:

Bro, it’s me ExPope and exChopin, now Tomas Delgado in Hawkeye.