Hayden Christensen powróci jako Anakin w serialu o Obi-Wanie? Pojawiły się ciekawe doniesienia

Anakin Skywalker to jedna z najważniejszych i najbardziej ikonicznych postaci w uniwersum "Gwiezdnych wojen". W trylogii prequeli w rolę przyszłego Dartha Vadera wcielił się Hayden Christensen, który powrócił do roli po latach, w ramach IX epizodu Gwiezdnej Sagi, gdzie usłyszeliśmy jego głos. Wygląda jednak na to, że na tym nie koniec. Pojawiły się doniesienia wskazujące na angaż Christensena do serialu o Obi-Wanie Kenobim, który powstaje na potrzeby platformy Disney +.

Hayden Christensen powróci jako Anakin w serialu o Obi-Wanie?

Te rewelacje ogłosił portal LRM Online. Powołując się na zaufane źródło doniesiono, że Hayden Christensen prowadzi właśnie rozmowy z Disneyem, skupiające się na jego występie w serialu o Kenobim. To, jak istotna miałaby być jego rola, nie zostało sprecyzowane. Przewiduje się jednak, że będzie to epizodyczny występ w rodzaju flashbacku, lub snu głównego bohatera. Oznaczałoby to zatem, że najprawdopodobniej zobaczymy Haydena jeszcze jako Anakina, nie Vadera.

Informacja ta pozostaje jednak w sferze pogłosek, dopóki nie zostanie oficjalnie potwierdzona. To jednak szybko nie nastąpi. Jak zapewnia źródło LRM, zarówno studio, jak i twórcy serialu oraz sam Hayden nie potwierdzą jego angażu w najbliższym czasie. Oficjalne ogłoszenie ma ponoć nastąpić podczas konwentu Star Wars Celebration, który zaplanowany jest na dni 27-30 sierpnia 2020 roku.

Szczegóły samego serialu również owiane są tajemnicą. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że akcja ma się rozgrywać na osiem lat po wydarzeniach z "Zemsty Sithów", kiedy to Obi-Wan pozostawił Anakina-Vadera na planecie Mustafar, na pewną śmierć. Scenariusz do serialu napisze Joby Harold, zaś za reżyserię odpowie Deborah Chow, która pracowała wcześniej przy "The Mandalorian".

