Lubicie superbohaterów, ale zamiast kolorowych trykotów wolicie mrok i ogień piekielny? No to "Helstrom" będzie dla Was jak znalazł! Jest to najnowsza produkcja na podstawie komiksów Marvela, za którą odpowiada Hulu i niebawem trafi do Polski. W sieci można już oglądać polski zwiastun przygód piekielnego rodzeństwa Helstrom.

"Helstorm" - serial Marvela po polsku

Chociaż największą popularnością cieszą się zazwyczaj filary Marvela, taie jak Spider-Man, Avengers czy X-Men, twócy filmowi i serialowi często sięgają po mniej znanych herosów, tworząc przy okazji tytuły o wiele bardziej zaskakujące, jak było na przykład w przypadku produkcji zatytułowanej "Legion". Czy podobnie stanie się w przypadku Daimona Hellstroma, który w komiksach pełni raczej epizodyczną rolę?

Premiera serialu "Helstrom" odbyła się w Stanach Zjednoczonych 16 października 2020 roku. Polscy fani Syna Szatana nie muszą rozpaczać, ponieważ dystrybucją tytułu w naszym kraju zajęła się stacja FOX. To właśnie na jej antenie zobaczymy niebawem przygody Daimona i jego siostry Any. Oto jak prezentuje się polska zapowiedź serialu.

Jak widać, w "Helstromie" nie uświadczymy kolorowych peleryn i super sinych, pewnych siebie herosów. Zetkniemy się raczej z bardziej moralnie niejednoznacznymi postaciami. Ale czego oczekiwać po rodzinie, która ma piekielne pochodzenie. Nowy serial Marvela oferuje więc sporo mroku, rodzinnych tajemnic i paranormalnych zagadek.

Helstorm - kiedy polska premiera serialu?

Za serial odpowiada Paul Zbyszewski. W głównych bohaterów wcielili się Tom Austen i Sydney Lemmon. W pozostałych rolach wystąpili Ariana Guerra, Elizabeth Marvel, Alain Uy i Robert Wisdom. Dwa pierwsze odcinki serialu "Helstrom" będą dostępne na kanale FOX już 9 listopada 2020 roku o godzinie 22:00.

