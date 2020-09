"Helstrom" - zobacz zwiastun najbardziej krwawego serialu Marvela

Rok 2020 nie jest dobrym okresem dla fanów filmów Marvela. Disney znowu przesunął datę premiery "Black Widow", co oznacza, że jedyną kinową produkcją na podstawie komiksów Domu Pomysłów w tym roku są jedynie "New Mutants". Ale parafrazując stare porzekadło gdzie diabeł nie może, tam serial pośle. Stacja Hulu zaprezentowała właśnie zwiastun nowej odcinkowej produkcji Marvela zatytułowanej "Helstrom".

"Helstrom" - zwiastun nowego serialu Marvela

"New" Mutants" miał być ambitną próbą połączenia filmu superbohaterskiego z horrorem. Niestety zamiary nie do końca się udały. Jednak nie wszystko stracone, bo zwiastun serialu "Helstrom" obiecuje gratkę dla miłośników herosów w rajtuzach i filmów grozy w stylu "Egzorcysty".

Nic dziwnego, bo głównymi bohaterami są postacie o nadnaturalnych zdolnościach - tytułowe rodzeństwo Helstrom, które nie tylko zmierzy się z przerażającymi piekielnymi bestiami, ale również odkryje przerażającą prawdę na temat swojego pochodzenia. A śledztwu towarzyszyć będzie krew i brutalna przemoc. Zresztą zobaczcie sami.

Hasło "Każda rodzina ma swoje demony" można traktować w tym przypadku dosłownie, bo jak się pewnie domyślacie, Daimon (Tom Austen) i Ana Helstromowie (Sydney Lemmon) mają pewne piekielne konotacje, o czym doskonale wiedzą czytelnicy komiksów Marvela.

Twórcy serialu zaprezentowali również klimatyczny plakat ukazujący Daimona, Anę oraz ich matkę.

To jednak nie koniec, bo przyszli widzowie poznali też tytuły pierwszych pięciu odcinków produkcji, które brzmią: "Mother's Little Helpers," "Viaticum," The One Who Got Away," "Containment" i "Committed" oraz oficjalny opis fabuły.

" Jako syn i córka tajemniczego i potężnego seryjnego zabójcy, Daimon (Tom Austen) i Ana Helstrom oraz ich skomplikowana relacja, śledzą najgorszych przedstawicieli ludzkości. Każde z nich z charakterystyczną postawą i umiejętnościami. "

Umiejętności rodzeństwa lekko zasugerowano w zwiastunie i w dużej mierze pokrywają się z mocami komiksowych odpowiedników Helstromów.

"Helstrom" - kiedy premiera?

Showrunnerem produkcji jest Paul Zbyszewski. W pozostałych rolach wystąpili Elizabeth Marvel (Victoria Helstrom), Ariana Guerra (Gabriella Rossetti), Robert Wisdom (Caretaker), June Carryl (Louise Hastings) i Alain Uy (Chris Yen). "Helstrom" zadebiutuje 16 października 2020 roku na Hulu. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie dostępny w Polsce. Trudno też powiedzieć na ile tytuł jest powiązany z uniwersum MCU, ale akcja serialu zapewne nie rozgrywa się w tym samym uniwersum, w którym przygody bohaterów nadchodzących produkcji Disney+.

