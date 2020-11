Henry Cavill w pełnej krasie na planie "Wiedźmina 2". Czy kręci właśnie sceny z "Okruchów lodu"?

Henry Cavill po dwóch pechowych przerwach w zdjęciach spowodowanych wykryciem koronawirusa wśród członków obsady (za pierwszym razem) i ekipy (za drugim), powrócił na plan "Wiedźmina 2", by ponownie wcielić się w Geralta z Rivii. Brytyjscy fani serialu czekali na ten moment, by móc znowu podglądać twórców i gwiazdy produkcji przy pracy. Najnowsze zdjęcia z planu "Wiedźmina 2" prezentują Geralta przyodzianego w płaszcz z kapturem w pełnej krasie, a dodatkowo zdradzają, które opowiadanie prawdopodobnie wzięła na warsztat Lauren S. Hissrich, tworząc nowy sezon adaptacji sagi Andrzeja Sapkowskiego.

Henry Cavill jako Geralt w podróżnym stroju

Za nowe zdjęcia z planu "Wiedźmina 2" odpowiada agencja Goff Photos, specjalizująca się w śledzeniu celebrytów. Jako pierwszy opublikował je brytyjski portal The Daily Mail. Fotografie zostały wykonane podczas prac odbywających się aktualnie w okolicy jeziora Fensham Little Pond w angielskim hrabstwie Surrey. Na pierwszy rzut oka widać, że zdjęcia zrobił zawodowiec z odpowiednim sprzętem. Henry Cavill prezentuje się na nich niemal tak jak na oficjalnych materiałach Netfliksa.

Na kilku fotografiach uchwycono nawet jak gwiazdor "Wiedźmina" w przerwie między ujęciami usiłuje zjeść posiłek. Zdjęcie tak bardzo spodobało się fanom, że zaczęli tworzyć memy i fanarty na jego podstawie.

"Wiedźmin 2" będzie oparty na "Okruchach lodu"?

Ważniejsze niż obiad Henry'ego Cavilla jest jednak to, jakich informacji dostarczają nam zakulisowe zdjęcia z planu "Wiedźmina 2". Na kilku z nich możemy dostrzec serialowego Geralta rozmawiającego z czarodziejem Istreddem, w którego wciela się Royce Pierreson.

Fani prozy Andrzeja Sapkowskiego z pewnością bardzo dobrze wiedzą, co mogą oznaczać te wspólne sceny Cavilla i Pierresona. Biały Wilk wyruszył do posiadłości kochanka Yennefer w opowiadaniu "Okruch lodu", gdzie doszło do ich spotkania i wymiany zdań. Jeśli do obecności Istredda u boku Geralta dodamy fakt, że ma on na sobie ewidentnie podróżny strój, możemy wysnuć przypuszczenie graniczące z pewnością, że w 2. sezonie "Wiedźmina" pojawią się sceny z opowiadania "Okruch lodu" ze zbioru "Miecz przeznaczenia". Wcześniej ujawniono już, że w serialu Netfliksa zobaczymy także historię z opowiadania "Ziarno prawdy".

"Wiedźmin 2" - kiedy premiera?

Jeszcze przed drugą przerwą w zdjęciach, Netflix zapowiadał, że nowy sezon "Wiedźmina" zadebiutuje na platformie w 2021 roku. Mimo opóźnień, gigant streamingowy nie ogłosił na razie żadnych zmian w tej kwestii, możemy zatem spodziewać się, że 2. sezon serialu "Wiedźmin" zobaczymy już w przyszłym roku.