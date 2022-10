Henry Cavill nie będzie już Geraltem. Aktor odchodzi z "Wiedźmina" po 3. sezonie serialu

Jak podaje Deadline, Henry Cavill opuścił obsadę "Wiedźmina". Aktor pojawi się w serialu po raz ostatni w nagranym już 3. sezonie produkcji, który zadebiutuje latem 2023 roku. Później rolę Geralta z Rivii przejmie Liam Hemsworth, aktor znany z serii "Igrzyska Śmierci".

Według źródeł portalu, Cavill podpisał z Netflixem krótkotrwałą umowę i po 3 sezonach stwierdził, że nadszedł czas na koniec jego przygody z "Wiedźminem". Niedawno dowiedzieliśmy się, że aktor powróci do roli Supermana w przyszłych projektach dla Warner Bros. i DC, a oprócz tego ma wystąpić w głównej roli w nowej wersji "Highlandera", więc odtwórca Geralta ma zwyczajnie zbyt dużo rzeczy na głowie.

Spekuluje się również, że Cavill mógł mieć konflikty z twórcami serialu - aktor jest bowiem ogromnym fanem książek i gier ze świata "Wiedźmina", a jak pewnie wszyscy wiemy, produkcja stopniowo coraz bardziej odbiegała od oryginalnych powieści Sapkowskiego. Według Beau DeMayo, jednego z byłych producentów i scenarzystów "Wiedźmina", część osób tworzących serial "nie znosiła i wręcz kpiła z materiału źródłowego", co mogło popchnąć Cavilla do decyzji o opuszczeniu projektu.

Aktor skomentował swoją decyzję w mediach społecznościowych, gdzie opisał postać Geralta w samych superlatywach:

Moja podróż z Geraltem z Rivii była przepełniona zarówno potworami, jak i przygodami, ale niestety odkładam swój miecz i medalion. Zamiast mnie, w roli Białego Wilka będziecie mogli zobaczyć Liama Hemswortha. Jak to bywa z najlepszymi postaciami w literaturze, podaje Liamowi pałeczkę z największym szacunkiem i wdzięcznością za to, że mogłem się wcielać w tego fascynującego bohatera. Liam - ta postać ma niezwykłą głębię, więc czerp przyjemność z zanurzania się w nią.

Liam Hemsworth również zabrał głos:

Jako fan "Wiedźmina" jestem niezwykle podekscytowany, że mogę zagrać Geralta z Rivii. Henry Cavill był fantastycznym Geraltem. Jestem zaszczycony, że przekazał mi lejce i pozwolił założyć miecze na plecy w kolejnych rozdziałach jego przygód. Henry - jestem twoim fanem od wielu lat i czerpałem inspirację z tego, co zrobiłeś z tym bohaterem. Chociaż mam wysoko postawioną poprzeczkę, to jestem bardzo podekscytowany, że wejdę do świata "Wiedźmina".