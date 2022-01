"High School Musical" - gwiazda oryginalnego filmu powróci w nowym serialu Disneya

Twórcy "High School Musical: The Musical: The Series" (tak, to prawdziwy tytuł tego serialu) właśnie ogłosili kolejne nowa nazwiska w obsadzie serialu. Są znajome twarze.

Gwiazdy Disneya dołączyły do obsady serialu High School Musical

Niedawno w Los Angeles ruszyła produkcja trzeciego sezonu "High School: The Musical: The Series". Jak podaje portal Deadline, do obsady dołączyło kilku aktorów - wśród nich znajdziemy znajome twarze. W serialu pojawi się m.in. gwiazdor oryginalnych filmów, Corbin Bleu, a także Jason Earles z "Hanny Montany". Obaj panowie pojawią się w rolach gościnnych.

Na stałe do obsady dołączą natomiast Adrian Lyles oraz Saylor Bell. Twórcą i producentem wykonawczym serialu pozostaje Tim Federle.

Dowiedzieliśmy się, że trzeci sezon zabierze drużynę Wildcats na obóz Camp Shallow Lake, gdzie różni uczestnicy zabawy będą rywalizowali w stworzeniu najlepszego musicalu na podstawie "Krainy Lodu". W nowych odcinkach usłyszymy nie tylko muzykę ze wspomnianego filmu, ale także z "Camp Rock" oraz oryginalnej serii "High School Musical".

Czyżby Corbin Bleu miał powrócić z bangerem "Push It To The Limit"?

W serialu nadal oczywiście występują gwiazdy poprzednich dwóch sezonów, czyli m.in. Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Kate Reinders, Olivia Rose Keegan i Olivia Rodrigo.

Potwierdzono już, że Bleu powróci w roli Chada, natomiast Earles wcieli się w Deweya Wooda, który jest zarządcą obozu Shallow Lake. Niestety data premiery nowych odcinków na razie nie jest znana.