Historia a The Crown. Netflix opublikował specjalny cykl wideo

Serial "The Crown" nigdy wcześniej nie budził takich emocji, jak po premierze 4. sezonu, gdzie po raz pierwszy pojawił się wątek Diany Spencer i jej trudnej relacji z księciem Karolem. Choć w poprzednich odsłonach tej fabularnej produkcji również prezentowano fikcyjne sytuacje inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, rodzina królewska i jej otoczenie nie oburzały się publicznie na treści ukazane w serialu. Wszystko zmieniło się wraz z premierą "The Crown 4", który rozwścieczył przyjaciół księcia Karola, a także zwolenników rodu Windsorów.

Netfliksowi zarzucano dorabianie się na cudzym nieszczęściu, pisano o "trollingu z hollywoodzkim budżetem", a Petera Morgana porównywano do Donalda Trumpa.

Dzięki nowemu cyklowi serwisu pt. "Historia a The Crown" będziemy mogli prześledzić prawdziwe losy członków rodziny królewskiej oraz brytyjskiego rządu i porównać je z tym, jak zostały przedstawione w serialu.

"Historia a The Crown": Netflix wyjaśnia, na czym oparł swój serial

Netflix najwyraźniej wziął sobie do serca opinie, że swoim serialem "zniszczy monarchię w Wielkiej Brytanii" i "życie zranionych członków rodziny królewskiej", i postanowił raz na zawsze rozprawić się z domysłami na temat tego, co w "The Crown 4" jest prawdziwe, a co zostało zmyślone.

Na swoim oficjalnym kanale Youtube platforma streamingowa zamieściła się siedem króciutkich reportaży konfrontujących rzeczywistość z poszczególnymi wątkami serialu. W cyklu "Historia a The Crown" znajdziemy więc opowieść o tym, jak naprawdę wyglądała podróż Diany do Nowego Jorku, a także jej wyprawa z Karolem do Australii. Dowiemy się, jak Margaret Thatcher dochodziła do władzy, jak ją oddawała i jak w rzeczywistości wyglądały jej relacje z królową. Poznamy także autentyczne kulisy kryzysu księżniczki Małgorzaty, który został ukazany w 4. sezonie serialu.

Każde wideo trwa niecałe 10 minut i jest wypełnione materiałami archiwalnymi przeplatającymi się ze scenami z "The Crown 4", które opisuje i komentuje brytyjska prezenterka Anita Rani. Na cykl składają się następujące odcinki:

1. Historia a The Crown. Księżna Diana – historia prawdziwa

2. Historia a The Crown. Księżna Diana i podróż do Nowego Jorku

3. Historia a The Crown. Charles i Diana w podróży do Australii

4. Historia a The Crown. Margaret Thatcher dochodzi do władzy

5. Historia a The Crown. Królowa vs Premier Margaret Thatcher

6. Historia a The Crown. Upadek Margaret Thatcher

7. Historia a The Crown. Kryzys Księżniczki Małgorzaty

"The Crown 4" - gdzie obejrzeć?

"The Crown 4" to historia Wielkiej Brytanii z lat 80. XX wieku opowiedziana z perspektywy Pałacu Buckingham i Downing Street. W nowym sezonie do grona głównych bohaterek serialu dołączyły Margaret Thatcher grana przez Gillian Anderson oraz księżna Diana, w którą wciela się Emma Corrin. Wszystkie odcinki serialu są dostępne w serwisie Netflix. Najnowsze 10 epizodów 4. sezonu zadebiutowało tam 15 listopada 2020.