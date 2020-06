Hopper niczym Indiana Jones? Poznaliśmy nowe szczegóły 4. sezonu "Stranger Things"

Finał 3. sezonu "Stranger Things" roztrzaskał serca fanów na całym świecie. Potem jednak pojawił się teaser kolejnej serii, który poskładał te serca z powrotem. Okazało się bowiem, że Jim Hopper żyje. Znajduje się jednak w niewoli w samym sercu Rosji, co nie zwiastuje niczego dobrego. David Harbour udzielił ostatnio wywiadu, w którym zdradził nowe szczegóły związane z wątkiem jego bohatera w 4. sezonie. Zapowiada się ciekawie!

W rozmowie z serwisem Deadline, David Harbour obiecał znaczące zgłębienie psychiki i przeszłości jego bohatera. Przyjdzie nam poznać Hoppera od zupełnie nowej strony. Dowiemy się również, co oznaczały pudełka podpisane "Tata", "Wietnam" i "Nowy Jork", które Eleven odkryła jeszcze w 2. sezonie.

Naprawdę się cieszę, że ludzie będą mogli zobaczyć te głębsze kolory jego osobowości. Każdy sezon przedstawiał jego inne oblicze. Ostatni sezon był… trochę zwariowany i świetnie mi się to grało. Teraz [w 4. sezonie] jest on namalowany przy użyciu nieco ciemniejszej palety. Jest w stanie wyrazić niektóre z tych znacznie głębszych rzeczy, do których wskazówką były pudełka z 2. sezonu. "