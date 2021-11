"House of Cards" - Kevin Spacey musi zapłacić MILIONY dolarów kary twórcom serialu Netflix

Kevin Spacey musi zapłacić kilkadziesiąt milionów dolarów kary za zniknięcie z obsady "House of Cards". Został skazany przez sąd w sprawie, którą wytoczył mu Netflix.

Kevin Spacey musi zapłacić miliony dolarów Netfliksowi

Kevin Spacey przegrał sprawę w sądzie, której powodem było odejście z obsady serialu Netflix "House of Cards". Aktor musi teraz zapłacić ogromne odszkodowanie firmie producenckiej MRC z powodu złamania umowy, do którego doszło na skutek usunięcia gwiazdora z obsady hitu.

Kevin Spacey został wyrzucony z serialu "House of Cards" w 2017 roku, po tym jak pod jego adresem zaczęły pojawiać się oskarżenia o molestowanie seksualne. Producenci z MRC uznali wówczas, że Spacey powinien ponieść karę finansową za dopuszczenie do złamania umowy i złożyli w tej sprawie pozew do sądu.

Jak podaje Deadline, powództwo zakończyło się na niekorzyść aktora. Sąd zadecydował, że Spacey będzie musiał zapłacić ponad 31 milionów dolarów za naruszenie kontraktu z MRC. 29,5 miliona dolarów trafi do firmy producenckiej w ramach odszkodowania. Pozostałe 1,4 miliona stanowi wynagrodzenie dla prawników byłego gwiazdora "House of Cards".

Z relacji Deadline wynika, że orzeczenie sędziego Bruce'a Friedmana stało się prawomocne w październiku 2020 roku i pozostawał utajony. Wyrok został jednak upubliczniony 22 listopada 2021 roku, kiedy prawnicy MRC złożyli wniosek w Sądzie Najwyższym w Los Angeles o jego potwierdzenie.

Zespół składający się z trzech sędziów odrzucił odwołanie od orzeczenia Spacey'ego i należących do niego firm produkcyjnych Profitt Productions oraz Trigger Street Productions.

Zwycięska strona skomentowała sprawę w oficjalnym oświadczeniu.

Bezpieczeństwo naszych pracowników, planów zdjęciowych i środowiska pracy ma ogromne znaczenie dla MRC. Dlatego staramy się dążyć do odpowiedzialności.

Prawnik aktora, a także sam Spacey odmówili komentarza.