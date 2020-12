HBO ogłasza obsadę prequela "Gry o tron". Matt Smith jako Targaryen w "House of Dragon"

Matt Smith po raz kolejny wcieli się w rolę księcia. Tym razem nie będzie to jednak mąż królowej z "The Crown", lecz książę z rodu Targaryenów w nadchodzącym prequelu "Gry o tron" pt. "House of Dragon".

HBO ujawnia coraz więcej szczegółów na temat "House of Dragon" - nadchodzącego prequela "Gry o tron". Niedawno poznaliśmy odtwórcę głównej roli i zobaczyliśmy pierwsze grafiki koncepcyjne z okazji startu zdjęć do serialu. Teraz możemy zapoznać się z nazwiskami nowych członków obsady, wśród których znalazł się Matt Smith - gwiazdor "The Crown" i "Doktora Who".

"Gra o tron": Matt Smith jako Targaryen w "House of Dragon"

Plotki o tym, że Matt Smith ma dołączyć do obsady "House of Dragon" krążyły w sieci już od jakiegoś czasu. Teraz jednak sprawa jest pewna, a wiadomość potwierdzona przez oficjalne źródła. Jak podaje portal Variety, gwiazdor znany przede wszystkim z seriali "The Crown" i "Doktor Who" podpisał kontrakt z producentami prequela "Gry o tron".

Podobnie jak w serialu o brytyjskiej królowej, Smith wcieli się w księcia. Tym razem będzie to jednak o wiele groźniejszy książę niż mąż Elżbiety II, bo pochodzący z domu Targaryenów, do którego należała zarówno Daenerys, jak i Jon Snow. Książę Daemon Targaryen nie spotka oczywiście swoich sławnych członków rodziny, gdyż akcja nowego serialu ma toczyć się 300 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Grze o tron". Bohater grany przez Matta Smitha będzie młodszym bratem króla Viserysa, w którego - jak już wcześniej ogłoszono - wcieli się Paddy Considine. Jak czytamy w oficjalnym opisie postaci, będzie to:

Niezrównany wojownik i jeździec smoków, który posiada prawdziwie smoczą krew. Mówi się jednak, że za każdym razem, gdy rodzi się Targaryen, bogowie rzucają monetą, a świat wstrzymuje oddech...

Druga część opisu wydaje się nieco enigmatyczna, ale kiedy zestawimy ją z identyczną wypowiedzią Varysa na temat Daenerys, możemy domyślać się, że książę Daemon może okazać się nieobliczalnym bohaterem.

"House of Dragon": Obsada prequela "Gry o tron"

Prócz Matta Smitha i ogłoszonego już wcześniej Paddy'ego Considine'a w serialu o złotym wieku Westeros pojawią się także Olivia Cooke i Emma D’Arcy. Pierwszą z nich widzowie mogą kojarzyć z filmu Spielberga pt. "Ready Player One". Wcieli się ona Alicent Hightower, córkę królewskiego namiestnika Ottona Hightowera uznawaną za najpiękniejszą kobietę w Siedmiu Królestwach, która dorastała w Czerwonej Twierdzy w najbliższym otoczeniu króla, a następnie zajęła miejsce jego żony. Emma D'Arcy ("Truth Seekers", "Wanderlust") zagra natomiast księżniczkę Rhaenyrę Targaryen, pierworodną córkę króla Viserysa, Valyriańską jeźdźczynię smoków o czystej krwi. Oficjalny opis postaci brzmi:

Niektórzy mówią, że Rhaenyra urodziła się, mając wszystko... Ale niestety nie urodziła się mężczyzną.

Ze wzmianek o Rhaenyri w "Tańcu ze smokami" wiemy, że buńczuczna księżniczka będzie walczyła o tron należny jej bratu Ageonowi II, jak i o względy ojca z macochą Alicent Hightower.

"House of Dragon" - kiedy premiera?

"House of Dragon" to jeden z wielu planowanych prequeli "Gry o tron". Jego fabuła opiera się na powieści George'a R.R. Martina pt. "Ogień i krew", której akcja toczy się 300 lat przed wydarzeniami z "Pieśni lodu i ognia". Serial, podobnie jak książka, skupi się na losach domu Targaryenów. Głównymi bohaterami będą Rhaenyra oraz jej ojciec Viserys Targaryen wybrany przez lordów Westeros na króla podczas Wielkiej Rady w Harrenhal, który jest dobrym człowiekiem, ale niekoniecznie dobrym władcą.

Showrunnerami "House of Dragon" są dobrze znani fanom "Gry o tron" Ryan Condal i Miguel Sapochonik. Pierwszy z nich napisał scenariusz pilotażowego odcinka, drugi zajmie się jego reżyserią. Obaj są też producentami wykonawczymi prequela "Gry o tron", a wraz z nimi George R.R. Martin, Vince Gerardis i Sara Lee Hess. Serial ma liczyć 10 odcinków. Zdjęcia do "House of Dragon" rozpoczęły się w grudniu 2020. Premiera jest planowana w 2022 roku.