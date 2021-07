"House of the Dragon" - znowu zawieszono prace nad serialem z powodu koronawirusa

Chociaż może się wydawać, że zbliżamy się do końca globalnej pandemii, to COVID-19 nadal pozostaje zagrożeniem. Niedawno przekonali się o tym twórcy nowego spin-offu "Gry o tron".

HBO zawiesiło prace nad serialem House of the Dragon

HBO postanowiło wstrzymać pracę przy spin-offie "Gry o tron" o tytule "House of the Dragon" z powodu koronawirusa. Jak podaje Deadline, przerwa ma trwać jedynie dwa dni, chociaż pozytywny przypadek COVID-19 znaleziono w tzw. strefie A, czyli grupie z obsadą i ekipą filmową.

Deadline podaje, że osoba zarażona będzie w kwarantannie, tak samo zresztą jak jego bliscy. Produkcja ma zostać wznowiona już 21 lipca 2021 roku.

"House of the Dragon" to kolejna z produkcji w Wielkiej Brytanii, która została wstrzymana przez koronawirusa - kilka tygodni temu Deadline poinformował, że już dwukrotnie zatrzymano prace nad 2. sezonem "Bridgertonów". Zresztą nawet zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina" były przekładane z powodu pandemii.

Brytyjski rząd zniósł 19 lipca 2021 roku wszystkie obostrzenia dotyczące koronawirusa, chociaż przez ostatnie kilka dni notowano kilkadziesiąt tysięcy nowych zarażeń w trakcie doby. Do tego premier Boris Johnson musiał się udać na samoizolację, ponieważ miał kontakt z ministrem zdrowia Sajidem Javidem, który jest jednym z zarażonych.

Jeśli chodzi o serial od George'a R.R. Martina, Ryana Condala i Miguela Sapochnika, to produkcja rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku, a produkcja ma zadebiutować już w 2022 roku. W rolach głównych pojawią się Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy oraz Fabien Frankel. W pozostałych rolach pojawią się Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best i Sonoya Mizuno.