Hugh Grant miał zagrać Hannibala Lectera. Jak Madsowi Mikkelsenowi udało się dostać kultową rolę?

Chociaż przez dekady synonimem Hannibala Lectera był Anthony Hopkins, kilka lat temu pojawił się aktor, który zbliżył się do genialnego występu z "Milczenia owiec". Mowa o Madsie Mikkelsenie - odtwórcy kanibalistycznego psychopaty z serialu NBC stworzonego prze Bryana Fullera. Okazuje się, że początkowo stacja miała innych kandydatów do tytułowej roli w "Hannibalu".

Fuller udzielił ostatnio wywiadu portalowi Collider. Twórca opowiedział o kulisach powstawania kultowej produkcji, na której kontynuację fani czekają już od kilku lat.

Twórca "Hannibala" opowiedział, jak wyglądała praca nad serialem przed skompletowaniem obsady i wejściem na plan. Okazuje się, że przedstawiciele NBC celowali w gwiazdy dużego formatu. Początkowo chciano, by Hannibala Lectera zagrali Hugh Grant albo John Cucsack. Fuller skomentował ten pomysł.

"

To była interesująca przepychanka, bo ja powiedziałem: "Mads Mikkelsen!", a oni na to: "Nie, co powiesz na Hugh Granta?". Odparłem: "Świetnie, złóżcie ofertę, a on i tak odmówi". Złożyli ofertę i odmówił i znowu spróbowałem: "Co myślicie o Madsie Mikkelsenie?", a oni na to: "Cóż, a co powiesz na Johna Cusacka?". Odpowiedziałem: "Świetnie, złóżcie ofertę, a on i tak odmówi". Złożyli ofertę, on odmówił, a ja znowu: "Co myślicie o Madsie Mikkelsenie?". Ta karuzela trwała ze trzy, cztery miesiące po tym, jak daliśmy angaż Hugh [Dancy'emu - przyp. red.]. Trochę to trwało. "