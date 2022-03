"I tak po prostu" doczeka się drugiego sezonu na HBO Max. Kiedy premiera?

I tak po prostu doczeka się drugiego sezonu na HBO Max

Chociaż serial "Seks w wielkim mieście" zakończył się w 2004 roku, doczekał się kontynuacji w postaci dwóch filmów kinowych i telewizyjnego prequela "Pamiętniki Carrie". Wciąż ma jednak wiernych fanów, co pokazał sukces serialu "I tak po prostu".

Serial opowiada dalsze historie Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon) i Charlotte York (Kristen Davis), które radzą sobie z życiem po pięćdziesiątce.

Chociaż produkcja "I tak po prostu" doczekała się ogromnej popularności, to nie wszyscy są fanami tego, co w serialu przedstawili twórcy. Jedną z głośnych krytyków jest twórczyni felietonów i książki, które zainspirowały produkcję - Candace Bushnell wyjaśniła, że była "przestraszona" przez niektóre decyzje twórców serialu, Michaela Patricka Kinga i Darrena Starra, którzy zmienili niektóre postaci względem ich pierwowzorów.

Najbardziej bolał ją fakt, że Carrie Bradshaw jest teraz "zakręconą babką", która poślubiła bogatego faceta, co mija się z rzeczywistością i jej zdaniem nie pasuje do postaci.

Twórcy wyjawili również w rozmowie z Deadline, że raczej nie przewidują powrotu Kim Cattrall do obsady "I tak po prostu" - aktorka grała w Samanthę w serialu "Seks w wielkim mieście", ale postanowiła nie brać udziału w kontynuacji projektu. Powody tej decyzji nie są do końca znane, ale aktorka znalazła pracę w serialach "Jak poznałam waszego ojca", czy "Queer as Folk", co prawdopodobnie kolidowałoby z pracą nad produkcją HBO.

Trudno na razie spekulować, kiedy kolejne odcinki "I tak po prostu" mogą ujrzeć światło dzienne. Spodziewamy się, że najwcześniej pojawią się na początku 2023 roku.