Ile sezonów będzie miał "Ród smoka"? George R.R. Martin twierdzi, że co najmniej 4

"Ród smoka" to jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich 12 miesięcy. HBO już potwierdziło, że zamówiło 2. sezon produkcji, a teraz w sprawie przyszłości głos zabrał George R.R. Martin.

Ród smoka - George R.R. Martin o planach na przyszłość

"Ród smoka" jest zgoła różny od "Gry o tron", czego przykładem są chociażby skoki w czasie, które nie dotykały tej drugiej produkcji. Już w pierwszym sezonie, twórcy przenosili akcję w przyszłość kilkukrotnie. Teraz akcja powinna już iść do przodu bez znaczących przeskoków, a my powinniśmy się szykować na to, że obecne wersje znanych nam postaci będziemy obserwowali przez kilka dobrych lat - a konkretnie "4 sezony po 10 odcinków".

Tak przynajmniej stwierdził sam George R.R. Martin, który nie tylko napisał oryginalną książkę "Ogień i krew", ale jest także producentem wykonawczym nowego serialu HBO. Pisarz podzielił się ostatnio na swoim blogu przemyśleniami na temat produkcji. Wyjaśnił, że dodanie kilku odcinków w sezonie sprawiłoby, że chociaż nie musieliby skakać w czasie, to twórcy ryzykowaliby "zanudzeniem widzów":

"Rodzina Soprano" miało 13 odcinków na sezon, a kilka lat później "Gra o tron" miała jedynie 10 (a dwa ostatnie sezony nawet mniej). Jeśli "Ród smoka" miałby 13 odcinków na sezon, to może moglibyśmy pokazać wszystko, co się działo między tymi skokami... aczkolwiek to byłoby ryzykowne i widzowie mogliby narzekać, że serial jest "zbyt wolny" i "nic się nie działo".

Martin później wyjaśnił, że jest "podekscytowany", że nadal mają po "10 godzin na każdy sezon". Następnie dodał kluczowe sformułowanie:

Moim zdaniem 4 sezony po 10 odcinków wystarczą, żeby w miarę dobrze opowiedzieć Taniec smoków od początku do końca.

Na sam koniec pisarz podsumował, że uwielbia aktorki, które występowały w młodszych i starszych wersjach Alicent i Rhaenyry - mowa tutaj kolejno o Emily Carey i Olivii Cooke oraz Milly Alcock i Emmie D'Arcy.

Ród smoka - kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, HBO już zamówiło 2. sezon "Rodu smoka". Zanim do tego dojdzie, to zostało nam jeszcze kilka odcinków 1. serii - te debiutują w poniedziałki na HBO i HBO Max.