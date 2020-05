Golden State Killer to seryjny morderca i gwałciciel, którzy skrzywdził ponad 60 kobiet, zabijając 13 z nich. Mężczyzna włamał się także do ponad 100 domów w Kalifornii. Działał w latach 1974-1986. Dopiero w 2018 roku, podejrzany James DeAngelo został schwytany.

Autorka Michelle McNamara była zafascynowana zbrodniarzem i prowadziła własne dochodzenie, mające pomóc w schwytaniu mężczyzny. Jej zainteresowanie szybko przerodziła się jednak w rodzaj obsesji, który miał zły wpływ na zdrowie psychiczne kobiety. Nękały ją mroczne myśli, nie mogła spać. Wkrótce uzależniła się od leków uspokajających, bez których nie mogła normalnie funkcjonować.

W 2016 kobieta zmarła z przedawkowania środków uspokajających. Pozostawiła po sobie jednak manuskrypt, w którym zawarła wszystkie informacje, które udało jej się dotychczas zebrać na temat Golden State Killera.

Jej mąż, aktor Patton Oswalt postanowił dokończyć jej dzieło i z pomocą autorów Paula Haynesa i Billy’ego Jensena skończył i wydał książkę: “I’ll Be Gone in the Dark: One Woman’s Obsessive Search for the Golden State Killer”. Materiał zyskał przychylność krytyków, a teraz zostanie przeniesiony na ekran.

„I’ll Be Gone in the Dark” – fabuła

Serial przyjrzy się nie tylko znaleziskom McNamary na temat Golden State Killera, ale także jej własnemu życiu, rodzącej się obsesji oraz niebezpieczeństwom uzależnienia. Wedle informacji prasowej HBO, serial odda także głos ocalałym i ich rodzinom.

" Produkcja przyjrzy się także „czasowi, w którym zbrodnie na tle seksualnym były ukrywane i nieanalizowane, stanowiąc dochodzenie w tej sprawie”. "

„I’ll Be Gone in the Dark” – zwiastun

W sieci zadebiutował pierwszy materiał promocyjny nadchodzącego serialu dokumentalnego.

„I’ll Be Gone in the Dark” – ekipa

Reżyserami 6-odcinkowego serialu są: Liz Garbus, Elizabeth Wolff, Myles Kane i Josh Koury. Narratorką serialu, wykorzystującego archiwalne nagrania oraz wypowiedzi rodziny, przyjaciół i znajomych ofiar zbrodniarza oraz samej autorki, będzie aktorka Amy Ryan („Zaginione dziewczyny”, „Mój piękny syn”).

„I’ll Be Gone in the Dark” – kiedy premiera?

Serial zadebiutuje na amerykańskim HBO 26 czerwca. Chwilowo nieznana jest data premiery produkcji w Polsce, ale bardzo prawdopodobne jest, że nastąpi ona w tym samym terminie.

Czytaj także: Top25: Najlepsze filmy o seryjnych mordercach i psychopatach. Wśród nich "Siedem" i "Zodiak".