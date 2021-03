Jack Ryan: Daniel Olbrychski i Adam Fidusiewicz w serialu Amazona

Już niebawem będziemy mieli kolejną okazję, by obejrzeć polskich aktorów w zagranicznej produkcji. Polskie media obiegła wieść, że Daniel Olbrychski i Adam Fidusiewicz wystąpią w serialu Amazon Prime Video o słynnym Jacku Ryanie. Pojawienie się starszego z nich w obcojęzycznym obrazie to żadna nowość - Olbrychski grał w niezliczonej ilości produkcji francuskich, węgierskich, niemieckich czy amerykańskich (m.in. w "Nieznośnej lekkości bytu" i "Salt"). Poza tym, żona aktora ogłosiła to na Facebooku już miesiąc temu.

Angaż u filmowców zza oceanu jest za to nowością dla Adama Fidusiewicza. 36-latek dotychczas znany był głównie z serialu "Na Wspólnej", w którym przez prawie 20 lat wcielał się w postać Maxa. Teraz ma szansę to zmienić.

Faktem, że (podobnie jak Olbrychski) przebywa w Budapeszcie, gdzie obecnie odbywają się zdjęcia do 3. sezonu "Jacka Ryana" podzielił się na Instagramie.

Jak donoszą polskie media, aktorzy mają wcielić się w tego samego bohatera z przeszłości i teraźniejszości.

Jack Ryan na ekranie. Kiedy 3. sezon serialu Amazona?

Realizowany dla serwisu Amazon Prime Video serial "Jack Ryan" to kolejna adaptacja bestsellerowych powieści szpiegowskich autorstwa Toma Clancy'ego. John Krasinski jest już piątym aktorem, który wciela się w słynnego bohatera. Przed nim Jacka Ryana grali Alec Baldwin ("Polowanie na czerwony październik"), Harrison Ford ("Czas patriotów", "Stan zagrożenia"), Ben Affleck ("Suma wszystkich strachów") i Chris Pine ("Jack Ryan: Teoria chaosu").

Krasinski zadebiutował w tej roli w sierpniu 2018 roku. Od tego czasu na platformie streamingowej mogliśmy obejrzeć 2. sezony produkcji. Kontynuację serialu ogłoszono już w 2019 roku, jednak przez wzgląd na pandemię koronawirusa, zdjęcia rozpoczęto dopiero na początku roku 2021. O nadchodzących odcinkach wciąż niewiele wiadomo. W listopadzie 2020 ogłoszono, że do obsady dołączyła Marianne Jean-Baptiste, która zagra Elizabeth Wright - szefową zagranicznej stacji CIA (prawdopodobnie w Europie). Dzięki relacji żony Olbrychskiego i potwierdzającym ją fotografiom Fidusiewicza wiemy, że zdjęcia do 3. sezonu odbywają się właśnie w Budapeszcie. A to z kolei pozwala przypuszczać, że akcja serialu może przenieść się bardzo blisko nas.

Data premiery 3. sezonu "Jacka Ryana" nie została jeszcze ogłoszona. Zakłada się, że nowy sezon trafi na Prime Video z końcem 2021 lub początkiem 2022 roku.