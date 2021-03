Jak będzie walczył serialowy Moon Knight? Oscar Isaac na nagraniu z treningu [WIDEO]

Na serial "Moon Knight" z Oscarem Isaakiem w roli głównej czekają nie tylko fani komiksów Marvela. Gwiazdor zaprezentował nagranie z treningu do roli, które potęguje oczekiwanie na nową produkcję MCU.

"Moon Knight" - Oscar Isaac pokazał kulisy serialu Marvela

Na debiut Moon Knighta w kinowym uniwersum Marvela fani czekali od bardzo dawna. Początkowo sądzono, że awatar boga Khonshu pojawi się po raz pierwszy w serialach Marvela od platformy Netflix. Kiedy jednak Dom Pomysłów zakończył współpracę z serwisem, miłośnicy bohatera liczyli na to, że Marc Spector otrzyma własny film. Koniec końców nadchodzi serial, w którym w roli głównej najprawdopodobniej wystąpi Oscar Isaac.

Wygląda na to, że aktor przygotowuje się do roli tytułowego superbohatera. Z tej okazji w sieci pojawiło się krótkie nagranie z treningu, na którym Isaac ćwiczy spektakularne choreografie walk. Trzeba przyznać, że materiał, który trafił na Instagram Mad Gene Media, robi wrażenie. Zresztą przekonajcie się sami.

Nagranie z walczącym Isaakiem oznaczono go hasztagiem #TheOneYouSeeComing, który można przetłumaczyć jako "ten, którego widzisz, jak nadchodzi", co jest odniesieniem do słynnej kwestii wypowiadanej przez Moon Knighta w jednym z numerów słynnej serii komiksowej autorstwa Jeffa Lemire'a. Twórcy serialu prawdopodobnie będą w dużej mierze bazować na komiksie, w którym Marc Spector wypowiedział słowa: "Powiedz swoim przyjaciołom. Powiedz wszystkim, których spotykasz. Powiedz im wszystkim, kiedy zobaczycie, że nadchodzę ... UCIEKAJCIE".

Wygląda więc na to, że serialowy Moon Knight będzie umiał walczyć równie dobrze, co jego komiksowy pierwowzór. Na razie Marvel Studios oficjalnie nie potwierdziło angażu Isaaka, ale jest to zapewne kwestia czasu. Studio wyręczył zresztą Ethan Hawke, ktory ma się wcielić w jednego z antagonistów tytułowego bohatera. Aktor powiedział, że zgodził się na udział w serialu z powodu Isaaka w obsadzie. Drugą osobą, która nieoficjalnie wyznała światu, że Isaac wcieli się w Moon Knighta jest operator Gregory Middleton. Filmowiec również bez ogródek mówił zatrudnienia gwiazdora do roli Marca Spectora.

"Moon Knight" - kiedy premiera?

Na razie szczegóły nadchodzącego serialu MCU nie są do końca znane. Kevin Feige zdradził niedawno, że praca na planie ma ruszyć "wkrótce", jednak nie uściślił swojej wypowiedzi. Premiera została zaplanowana na rok 2022, ale też nie wyjawiono, o którą część roku chodzi. Reżyserami produkcji zostali Mohamed Diab, Justin Benson i Aaron Moorhead. Za scenariusz odpowie Jeremy Slater. Serial "Moon Knight" trafi na platformę Disney+.