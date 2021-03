Serial "WandaVision" rozpoczął ekspansję tytułów MCU w dziedzinie produkcji w odcinkach. Na horyzoncie są kolejne serialowe tytuły rozgrywające się w kinowym uniwersum Marvela. Jednym z nich jest "Ms. Marvel". W sieci udostępniono nagranie, które prezentuje, jak będzie wyglądać Kamala Khan.

"Ms. Marvel" - Kamala Khan na nagraniu z planu serialu Marvela

Wielkimi krokami nadchodzi nowe pokolenie superbohaterów Marvela. Film "Avengers: Endgame" zakończył wątki kilku oryginalnych członków drużyny. Oznacza to, że w przyszłości ich miejsce zajmą młodsi herosi, tacy jak Kate Bishop.

Następczyni Hawkeye'a nie będzie jedyną nową twarzą w MCU. Kilka lat temu szefowie Marvel Studios zapowiedzieli, że w przyszłości zobaczymy Ms. Marvel - superbohaterkę, która wzoruje się na Kapitan Marvel. Zdjęcia do produkcji już trwają, a do sieci właśnie trafiło najnowsze nagranie z planu. Dzięki profilowi na Twitterze The Iman Vellani Brasil możemy zobaczyć, jak główna bohaterka prezentuje się w swoim kostiumie.

Na nagraniu widzimy, jak wcielająca się w tytułową bohaterkę Iman Vellani wspina się na dach domu jednorodzinnego. Ma na sobie superbohaterski strój silnie inspirowany uniformem Carol Danvers z czwartej części "Avengers". Kolory nawiązują też do młodej bohaterki z komiksów Marvela. To jednak niejedyne odniesienie do papierowego świata. W historii "No Normal" autorstwa G. Willow Wilson i Adriana Alphony, Kamala odkryła swoje moce Inhumans i postanowiła zostać superbohaterką. Wzorowała się na swojej idolce - oryginalnej Ms. Marvel, czyli Carol Danvers.

Komiksowa Kamala przywdziała więc czarno-złoty kostium, który Danvers nosiła jako Warbird. Nastolatka przejęła też pseudonim swojej ulubionej bohaterki, kiedy ta została nową Kapitan Marvel. Twórcy serialu postanowili wykorzystać komiksowy wątek i umiejętnie wpleść go do filmowego uniwersum.

"Ms. Marvel" - kiedy premiera serialu Marvela?

Za nadchodzącą produkcję MCU odpowie Bisha K. Ali. W pozostałych rolach wystąpią Saagar Shaikh, Aramis Knight, Matt Lintz, Zenobia Shroff oraz Mohan Kapur. Premiera serialu "Ms. Marvel" nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale wiadomo, że zadebiutuje pod koniec roku 2021 na platformie Disney+.