Jak dobrze znasz "Dom z papieru"? Sprawdź poziom swojej wiedzy w naszym quizie!

W stwierdzeniu, że "Dom z papieru" to światowy fenomen nie ma ani grama fałszu. Hiszpański serial, o którym mało kto słyszał, a przez niską oglądalność groziło mu zdjęcie z anteny. Nagle jednak Netflix wykupił prawa do emisji i świat oszalał. Ekipa Profesora stała się ikoną buntu i walki z systemem, a serial zaczął bić rekordy popularności. Dziś pochwalić się może pokaźną rzeszą oddanych fanów. Jeśli się do nich zaliczacie i pragniecie sprawdzić poziom swojej wiedzy, koniecznie weźcie udział w poniższym quizie.

"Dom z papieru" - jak dobrze znasz serial?

Pytania quizowe odnoszą się wyemitowanych dotąd czterech sezonów "Domu z papieru". Ostrzegamy - pojawiają się spoilery. Jeśli zatem nie dokończyliście jeszcze 4. serii, koniecznie to nadróbcie, a wtedy wróćcie do nas sprawdzić swoją pamięć!

Jak dobrze znasz "Dom z papieru"? Rozwiąż QUIZ

