Jak teorie spiskowe i manipulacja informacyjna wpływają na ludzkość? HBO GO pokaże o tym serial

"Q: Nadchodzi burza" to serial dokumentalny HBO, który jest swoistą kroniką przedstawiającą ewolucję anonimowej postaci znanej w Internecie jako "Q". Pokazany w nim zostaje sposób, w jaki wykorzystywane są teorie spiskowe oraz wojna informacyjna, aby wpływać na politykę i manipulować ludzkimi umysłami.

HBO pokaże nam jak manipulacja i teorie spiskowe wpływają na nasze życie

Serial dokumentalny HBO przedstawia skomplikowaną drogę podjętą przez filmowców, która miała na celu zdemaskowanie człowieka stojącego za ruchem QAnon. Dzięki materiałom zebranym podczas trwającego trzy lata ogólnoświatowego śledztwa, produkcja jest swoistą kroniką przedstawiającą ewolucję anonimowej postaci znanej w Internecie jako "Q".

W serialu pokazany zostaje sposób, w jaki "Q" wykorzystuje teorie spiskowe oraz wojnę informacyjną, aby zamieszać w Internecie, wpłynąć na politykę i manipulować ludzkimi umysłami. Twórcy dokumentu, Cullenowi Hobackowi, udaje się zaprosić przed kamerę kluczowych dla tematu rozmówców, w tym Jima i Rona Watkinsów, duet ojciec/syn stojący za stroną 8chan - miejscem w sieci, które "Q" nazywa domem.

Sześć odcinków serialu analizuje powiązania między QAnon, prezydentem Trumpem a politykami i byłymi wojskowymi. Przedstawia również wpływ QAnon na kulturę i stawia pytania o konsekwencje nieskrępowanej wolności słowa, która przenika z najciemniejszych zakątków Internetu.

Jak zapowiedział nominowany do Oscara Adam McKay, producent wykonawczy serialu.

Nic tak nie osłabia teorii spiskowych i kłamstwa, jak wystawienie ich na światło dzienne. Trwające trzy lata, dogłębne zanurzenie się Cullena w świat "Q" i ciemne zakamarki Internetu, to wielki krok w stronę prawdy dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujemy. Nie mogę uwierzyć, że mu się to udało.

Serial dokumentalny HBO "Q: Nadchodzi burza" wyprodukowany został przez Hyrax Films Production we współpracy z Hyperobject Industries. Za scenariusz, reżyserię, a także zdjęcia odpowiada Cullen Hoback. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili wielokrotnie nagradzany Adam McKay (m.in. nagroda Emmy za serial HBO Sukcesja) oraz Todd Schulman, a współproducentów wykonawczych Ben Selkow i Zac Stuart-Pontier.

Premiera serialu dokumentalnego "Q: Nadchodzi burza" odbędzie się 22 marca w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki produkcji. Premiera kolejnych odbywać się będzie co tydzień, po dwa odcinki. Serial liczy 6 odcinków.