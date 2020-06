Jak w 2. sezonie "Wiedźmina" zmienią się Geralt i Ciri?

Prace nad 2. sezonem "Wiedźmina" mają ruszyć w sierpniu 2020 roku, co skutecznie opóźni datę premiery kolejnych epizodów popularnego serialu na podstawie prozy Sapkowskiego. Jak zapewne wiecie, 1. seria zakończyła się spotkaniem między Geraltem a Cirillą, jego dzieckiem-niespodzianką, z którą został na wieki wieków związany przez los. Ze słów Hissrich wynika, że nowe odcinki skupią się na eksploracji tej nowej relacji.

Wiedźmin - jak zmienią się Geralt i Ciri?

Showrunnerka serialu niedawno udzieliła wywiadu portalowi The Wrap, w którym opowiedziała co nieco na temat tego, co jest (według niej) najbardziej ekscytującym elementem przyszłego sezonu:

" Co najbardziej lubię w Geralcie i Ciri to fakt, że są najmniej spodziewaną rodziną, którą możesz sobie wyobrazić. Masz wiedźmina, którego jedyną pracą jest zabijanie potworów za pieniądze i masz małą dziewczynkę, która chce uciec przed swoją przeszłością. To mój ulubiony element 2. sezonu "Wiedźmina" - ich zmiany i podłapywanie swoich manieryzmów, itp. Pod koniec 1. sezonu wiemy mniej więcej, kim jest Ciri i kim jest Geralt. "

Wyjaśniła również przyszłe losy tych bohaterów, ich ewolucję i zmiany, które następują w ich życiach:

" Teraz będziemy mogli ich wrzucić do blendera i zobaczyć, jak dwoje zupełnie innych osób jest zmuszonych do bycia razem. I to jest świetne. Nie zawsze jest ładnie. Będą się sprzeczali. Będą się kłócili. To w końcu dwoje nieznajomych spotykających się po raz pierwszy, którym powiedziano: "Będziecie ze sobą na zawsze połączeni". Dla mnie ich ewolucja w rolę ojca i córki jest ulubioną rzeczą w tej serii. "

Cóż, wygląda na to, że Ciri i Geralt będą mieli sporo scen dialogowych, co jest bardzo dobrą wiadomością. W końcu Henry Cavill w pierwszym sezonie próbował udowodnić wszystkim, że można być gwiazdorem popularnego serialu za pomocą chrząknięć, mówienia "hmm" i rzucania "fuckiem" w odpowiednim momencie. Chociaż wyjątkowo sprawnie to działało, to teraz faktycznie będzie miał coś do powiedzenia.

2. sezon "Wiedźmina" zadebiutuje na Netfliksie w 2021 roku.