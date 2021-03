Jak wyglądałby serial "WandaVision" gdyby był komiksem? Niesamowite grafiki internetowego artysty

Serial "WandaVision" bazuje na komiksach Marvela. Co by było, gdyby stworzono komiks na podstawie serialu? Jeden z fanów postanowił odpowiedzieć na to pytanie.

Serial "WandaVision" dobiegł końca, ale na trwale zapisze się w historii popkultury. Nie tylko dlatego, że to pierwsza serialowa produkcja Marvel Studios, ale przede wszystkim z powodu nowatorskiego podejścia do gatunku superhero i pogłębienia portretów tytułowych bohaterów. Dowodem na ogromną popularność jest ogromna ilość fanowskich prac nawiązujących do "WandaVision". Jedna z nich szczególnie przykuła naszą uwagę.

"WandaVision" jako komiks Marvela

Jedną z cech postmodernizmu jest zacieranie się granicy pomiędzy rodzajami środków przekazu. W przypadku komiksowego i filmowego uniwersum Marvela tak się czasami dzieje. Powstaje obieg zamknięty, który wzajemnie się napędza, bo filmowcy czerpią z komiksów, a scenarzyści i rysownicy komiksowi z filmów.

"WandaVision" jest doskonałym przykładem tego pierwszego działania. W serialu umiejętnie upchnięto różnorodne nawiązania do komiksowej historii Scarlet Witch i Visiona, ale w wielu wypadkach odważono się na wyjście poza te postaci i sięgnięcie jeszcze bardziej w głąb komiksowego świata Marvela. Objawia się to nie tylko w całych wątkach fabularnych, ale również drobnych detalach.

Pewien internetowy artysta postanowił pójść w przeciwnym kierunku i inspirując się wydarzeniami kolejnych odcinków "WandaVision", stworzył ilustracje utrzymane w klasycznej superbohaterskiej estetyce, stylizowane na okładki zeszytów komiksowych. Dzięki pracy twórcy znanego jako dvglzv, możemy zobaczyć jak serial "WandaVision" mógłby wyglądać, gdyby był komiksem Marvela.

Niestety na razie ukazało się tylko osiem okładek, więc followersi dvglzv wciąż czekają na ilustrację finałowego odcinka. Internetowy twórca umiejętnie przedstawił najważniejsze szczegóły z każdego epizodu, sprowadzając je do symboli znajdujących się na okładkach. Wpisuje się to w sposób tworzenia komiksowych okładek, które często w atrakcyjny sposób ukazują jedynie symboliczne przedstawienie tego, co rozgrywa się w danym zeszycie. Całość wygląda jak żywcem wyrwana z lat 70. XX wieku, kiedy komiksy superbohaterskie były niezwykle krzykliwe, jaskrawe i niekiedy infantylne w swoim wydźwięku. Artysta dokonał więc podobnej zabawy formą, co twórcy "WandaVision", którzy wzięli na warsztat inny istotny element amerykańskiej popkultury - sitcomy.

"WandaVision" to nie jedyna produkcja, którą dvglzv zamienił w komiksowe okładki. Wcześniej stworzył podobne grafiki inspirowane serialami "The Mandalorian", "Gwiezdne wojny: Wojny klonów", a także filmami "Logan", "Joker", czy "Blade Runner".