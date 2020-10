Jake Gyllenhaal w nowym serialu twórców "Westworld" według kryminału Jo Nesbo

Jake Gyllenhaal w ekranizacji powieści Jo Nesbo zrealizowanej na zlecenie HBO przez twórców "Westworld" oraz reżysera "Diuny" i "Blade Runnera 2049" - brzmi jak przepis na komercyjny i artystyczny sukces. Co wiemy o nadchodzącym projekcie, który właśnie dostał zielone światło od HBO?

Jake Gyllenhaal zagra w serialu HBO

Pomysł na ekranizację powieści "Syn" autorstwa norweskiego pisarza Jo Nesbo zrodził się w studiu Nine Stories Productions, które Gyllenhaal prowadzi wraz z Rivą Marker. Aktor już w 2016 roku udał się z tym projektem do Denisa Villeneuve'a, reżysera tak wyjątkowych dzieł jak "Blade Runner 2049" czy "Początek", z którym współpracował wcześniej przy filmach "Labirynt" i "Wróg". Mężczyźni początkowo chcieli zrealizować pełnometrażową produkcję, ale ostatecznie zdecydowali się stworzyć serial limitowany. Do ekipy twórców dołączyli Jonathan Nolan i Lisa Joy odpowiedzialni za sukces "Westworld". Producencki duet będzie pełnił rolę producentów i showrunnerów serialu wraz z Lenore Zion, która napisze także scenariusz. W produkcję serialu zaangażowani są też m.in. sam Jake Gyllenhaal i Denis Villeneuve oraz Jo Nesbo. Francesca Orsi, wiceprezes HBO Programming, w projekcie tworzonym przez tak znamienitych artystów widzi szanse na ogromny sukces. Jak powiedziała:

" Jonah i Lisa to potężna siła twórcza i cieszymy się, że możemy ponownie współpracować z nimi i z genialną Lenore nad adaptacją powieści Jo Nesbø. Denis jest mistrzem w tworzeniu znakomitych wizualnie, niepowtarzalnych narracji, a Jake jest utalentowanym aktorem i producentem, którego projekty są fascynujące i prowokacyjne. I oczywiście on i Denis świetnie współpracowali w przeszłości. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jak ten potężny zespół radzi sobie z tym wyjątkowym dziełem. "

"Syn" będzie pierwszą stałą telewizyjną rolą w karierze Jake'a Gyllenhaala, który swój status jednej z największych gwiazd Hollywood zawdzięcza filmom takim jak "Zodiak", "Donnie Darko", "Wolny Strzelec", "Labirynt" czy "Tajemnica Brokeback Mountain" (za ostatni z nich otrzymał nominację do Oscara). Gwiazdor sprawdził się już też jako producent. Jego firma Nine Stories odpowiada m.in. za hit Netfliksa "Diabeł wcielony".

"Syn" Jo Nesbo jako serial HBO

"Syn" to opowieść o Sonnym Lofthusie, który po samobójczej śmierci ojca, szanowanego policjanta oskarżonego o korupcję, popadł w konflikt z prawem. Swój wyrok odsiaduje w najlepiej strzeżonym więzieniu w Oslo, gdzie znany jest z cierpliwego wysłuchiwania kolegów z celi. Mówi się, że na podstawie zasłyszanych historii przyznaje się do cudzych zbrodni. Pewnego dnia jeden ze współwięźniów opowiada mu historię, która rzuca nowe światło na sprawę jego zmarłego ojca. Sonny zaczyna zastanawiać się, czy mężczyzna na pewno zginął z własnej ręki. Postanawia za wszelką cenę dotrzeć do prawdy.

"Syn" jest kolejnym bestsellerem norweskiego twórcy kryminałów, Jo Nesbo, który zasłynął przede wszystkim cyklem powieści o Harrym Hole'u. Za swoje pełne napięcia i mroku książki pisarz otrzymał szereg nagród i wyróżnień, a jego powieść "Czerwone gardło" została uznana najlepszym norweskim kryminałem wszechczasów. "Syn" ukazał się w Polsce w 2014 roku nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiego.