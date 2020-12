Jared Leto zagra w serialu. O czym opowie "WeCrushed"?

Jared Leto nieprzerwanie rozwija swoją karierę muzyczną i filmową, i wszystko wskazuje na to, że już niebawem powróci także do telewizji. Aktor nagrodzony Oscarem za drugoplanową rolę w filmie "Witaj w klubie", w latach 90. występował w serialu dla młodzieży pt. "Moje tak zwane życie" u boku Claire Danes. Teraz miałby pojawić się w produkcji Apple TV+ jako prezes jednego z najbardziej wizjonerskich startupów ostatnich lat, który ostatecznie okazał się gigantyczną klapą.

Jared Leto jako prezes WeWork w nowym serialu Apple TV+

Jared Leto przymierza się do roli Adama Neumanna, prezesa i współzałożyciela międzynarodowej sieci biur coworkingowych WeWork, która była wyceniana na 47 miliardów dolarów i miała zmienić świat, by w 2019 roku stracić 3/4 swojej wartości i ujawnić gigantyczne problemy finansowe. Serial "WeCrushed" opowie o wzlocie i upadku tego wyjątkowego startupu. Jego fabuła będzie opierała się na 6-odcinkowym podcaście o tym samym tytule prowadzonym przez Davida Browna.

Jared Leto jest póki co na etapie negocjacji ze studiem, należy zatem pamiętać, że jego udział w "WeCrushed" nie jest jeszcze pewny na sto procent. Możemy mieć natomiast pewność, że już niebawem zobaczymy go w roli Morbiusa w spin-offie "Spider-Mana", w filmie "Tron 3", a także w gwiazdorskiej obsadzie filmu "Gucci" Ridleya Scotta.

"WeCrushed" - twórcy nowego serialu Apple TV+

Wszystko wskazuje na to, że "WeCrushed" planowany jest jako serial komediowy. Za reżyserię mają bowiem odpowiadać twórcy "Kocha, lubi, szanuje" z Ryanem Goslingiem i Steve'em Carellem, John Requa i Glenn Ficarra, zaś scenariusz serialu napiszą Lee Eisenberg i Drew Crevello. Póki co projekt jest na etapie kompletowania obsady, w związku z czym przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na powrót Jareda Leto do telewizji.