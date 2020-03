Jaskier z "Wiedźmina" ma własny zespół. Posłuchajcie The Amazing Devil

Wygląda na to, że Joey Batey jest człowiekiem wielu talentów. Można powiedzieć, że aktor okazał się być nieoczekiwaną gwiazdą "Wiedźmina" - nie tylko za swoją rolę Jaskra, ale przede wszystkim za zaśpiewanie utworu "Toss a Coin to Your Witcher", który stał się wielkim hitem. Jeżeli chcielibyście posłuchać więcej jego głosu, to spieszymy z pomocą. Okazuje się bowiem, że Batey ma własny zespół.

Gwiazdor Wiedźmina ma własny zespół

The Amazing Devil to formacja folk rockowa, która do tej pory wydała dwa pełnoprawne albumy. Pierwszy z nich o tytule "Love Run" zadebiutował w czerwcu 2016 roku, natomiast 29 lutego 2020 roku światło dzienne ujrzał krążek "The Horror and the Wild". Zespół udostępnił w sieci wideo z kameralnego koncertu w lesie, które możecie obejrzeć poniżej:

Zespół opublikował też swoje obydwa albumy na platformie bandcamp, gdzie możecie ich posłuchać za darmo. Istnieje również możliwość wsparcia zespołu, w zamian za co możecie pobrać krążek na telefon lub komputer - "The Horror and the Wild" jest dostępne za niecałe 12 funtów.

Joey Batey powróci do roli Jaskra w drugim sezonie "Wiedźmina". Debiut nowych epizodów popularnego serialu Netfliksa jest planowany na rok 2021.