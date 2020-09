Jason Momoa w prequelu "Wiedźmina". Kogo zagra gwiazdor "Aquamana"?

Serial "Wiedźmin" to wielki hit Netfliksa. Nic więc dziwnego, że platforma streamingowa nie tylko zapowiedziała kontynuację przygód Geralta z Rivii, ale również kilka produkcji powiązanych z adaptacją sagi Andrzeja Sapkowskiego. Wśród z nich znalazł się prequel serialu pod tytułem "The Witcher: Blood Origin". Jedną z postaci ma szansę zagrać Jason Momoa.

"Wiedźmin" - Jason Momoa w prequelu serialu

W tytułowego bohatera serialu Netfliksa wciela się Henry Cavill - odtwórca Supermana. Istnieje spora szansa, że w ślady aktora pójdzie jego kolega z planu "Ligi Sprawiedliwości" - Jason Momoa, który grał Aquamana.

Jak podaje portal Redianian Intelligence, dwa niezależne od siebie źródła mówią, że twórcy "The Witcher: Blood Origin" prowadzą obecnie rozmowy z Momoą na temat ewentualnej roli w prequelu "Wiedźmina". Aktor miałby się wcielić w głównego bohatera serialu - pierwszego wiedźmina na całym Kontynencie.

Nawet jeśli Momoa przyjmie rolę, nie oznacza to automatycznie, że zobaczymy go ponownie u boku Cavilla. "The Witcher: Blood Origin" rozgrywa się na długo przed wydarzeniami z pierwszego sezonu "Wiedźmina". Może i Geralt jest długowieczny, ale na pewno nie istniał jeszcze w czasach, które twórcy zaprezentują w nadchodzącym prequelu.

Akcja serialu rozegra się setki lat przed wydarzeniami z "Wiedźmina". Fani sagi zobaczą więc na własne oczy Koniunkcję Sfer - kataklizm, który na zawsze odmienił Kontynent. To właśnie wtedy ludzie zaczęli być dominującą rasą istot w świecie stworzonym przez Sapkowskiego. Nowy status osiągnęli, po raz pierwszy w historii przejmując kontrolę nad magią. Dzięki temu zepchnęli na margines prastare rasy takie jak efly, krasnoludy, czy niziołki.

Według obecnie dostępnych informacji produkcja The Witcher: Blood Origin" ruszy dopiero po zakończeniu prac nad drugim sezonem "Wiedźmina". Nie zmienia to jednak faktu, że twórcy zaczynają kompletować obsadę nowego serialu. Za nowy tytuł odpowiedzą Declan de Barra i Lauren S. Hissrich, którzy będą producentami wykonawczymi. Sapkowski ponownie będzie sprawował funkcję konsultanta kreatywnego.

