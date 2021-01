Jedna z gwiazd "Seksu w wielkim mieście" nie pojawi się w kontynuacji serialu. Dlaczego?

Chociaż serial "Seks w wielkim mieście" zakończył się w 2004 roku, doczekał się kontynuacji w postaci dwóch filmów kinowych i telewizyjnego prequela "Pamiętniki Carrie". Wciąż ma jednak wiernych fanów, więc niedługo zobaczymy kolejny serial, który pokazuje losy głównych bohaterek. W obsadzie zabraknie jednak Kim Cattrall - odtwóczyni Samanthy.

"Seks w wielkim mieście" - Kim Cattrall nie zagra w kontynuacji serialu

Już niedługo a platformie HBO Max zadebiutuje serial będący ciągiem dalszym "Seksu w wielkim mieście". Produkcja zatytułowana "And Just Like That..." odczekała się nawet pierwszej zapowiedzi.

W powstającym serialu zobaczymy kolejne przygody Carrie Bradshaw i jej przyjaciółek. Do obsady wrócą więc Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis. Fani Samanthy nie będą jednak pocieszeni. W obsadzie zabraknie Kim Cattrall, a co za tym idzie w "And Just Like That..." nie zobaczymy przebojowej Samanthy. Dlaczego aktorka nie zdecydowała się na udział w kontynuacji "Seksu w wielkim mieście"?

Zapowiedź "And Just Like That..." została umieszczona na Instagramie Sarah Jessiki Parker. Jeden z fanów zapytał o absencję Cattrall. Gwiazda potwierdziła, że aktorka nie figuruje w obsadzie oraz doprecyzowała, że nowy serial rzeczywiście nie pokaże dalszych losów Samanthy.

Samantha nie jest częścią tej historii. Ale zawsze będzie częścią nas. Bez względu na to, gdzie jesteśmy i co robimy.

Wierni fani serialu nie powinni być zdziwieni takim stanem rzeczy.

"And Just Like That..." - dlaczego w kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" nie będzie Samanthy?

W przeszłości Kim Cattrall wielokrotnie podkreśliła, że nie chce dalej wcielać się w postać Samanthy Jones. Nie była zainteresowana trzecią częścią filmu "Seks w wielkim mieście", ani powrotem do serialu. Aktorka publicznie wyznała, że nie dogadywała się z Sarah Jessiką Parker i w prawdziwym życiu nigdy nie był przyjaciółkami. Gwiazda nie chce mieć więc nic wspólnego z kultową serią.

Zresztą nie ona jedna. Oryginalny scenarzysta serialu - Darren Star, również nie będzie zaangażowany w produkcję "And Just Like That...". Oznacza to, że przed twórcami kontynuacji stoi prawdziwe wyzwanie. Samantha była jedną z ulubionych bohaterek "Seksu w wielkim mieście". Głównie dlatego, że była postacią wyzwoloną seksualnie. W okresie, w którym serial zadebiutował, tego typu kobiece bohaterki nie były zbyt powszechne. Nowy serial stracił więc jeden ze swoich filarów. Niewykluczone jednak, że miejsce Samanthy zastąpi nowa postać.

"And Just Like That..." - kiedy premiera kontynuacji "Seksu w wielkim mieście"?

Na razie nie wiadomo, czego dokładnie będzie dotyczyć fabuła "And Just Like That...". Tym bardziej trudno powiedzieć, kiedy produkcja trafi na platformę HBO Max. Na razie twórcy poszukują shworunnerów i scenarzystów serialu. Istnieje więc szansa, że na pierwsze odcinki jeszcze trochę poczekamy.